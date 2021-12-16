Нове дослідження груп ризику

Група американських дослідників з'ясувала, що саме тромбоз може збільшити ризик смерті у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Дослідження провели на 4000 пацієнтів із COVID-19, які були госпіталізовані з березня 2020 року до серпня 2021 року.

Також на тему: Як тренувати імунітет: корисні поради для покращення захисту організму

Усі протестовані фактори ризику були поділені на три основні групи, включаючи тромбоз та запалення. Високий рівень D-димеру та високий гематокрит (об'єм червоних кров'яних клітин у крові) вважалися ризиком тромбозу.

А високий рівень С-реактивного білка, високе співвідношення нейтрофілів/лімфоцитів та низький рівень сироваткового альбуміну – ризик запалення. Вчені щодня оцінювали вплив кожного біомаркера на смертність.

Тромбоз найнебезпечніший

У результаті дослідники назвали біомаркери, пов'язані з тромбозом, сильними провокуючими факторами внутрішньолікарняних смертей від коронавірусу. Як зазначають вчені, негативні наслідки тромбозу, що спостерігаються у дослідженні, можуть бути пов'язані з відсутністю відповідних антикоагулянтів та тромболітичних препаратів.

Хоча гепарин зазвичай використовується як антикоагулянт, ступінь його ефективність у запобіганні тромбозу у пацієнтів з COVID-19 все ще залишається невідомим. В цілому, дослідження наголошує на необхідності додаткових досліджень пацієнтів з COVID-19, які мають тромбоз або підвищений ризик розвитку тромбозу, щоб покращити прогноз захворювання та знизити смертність.

Ситуація з коронавірусом у світі: коротко