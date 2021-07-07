Антибіотики варто приймати лише за призначенням лікаря

З 2000 по 2015 рік споживання антибіотиків збільшилося на 65%, однак прямих причин до такого зростання немає. Експерти Європейського товариства медичної онкології (ESMO) опублікували невтішні дані про потенційний взаємозв'язок між зловживанням антибіотиків і зростанням випадків раку кишківника.

Актуально Коли введуть рецептурний продаж антибіотиків в Україні

Ризики розвитку раку кишківника

Досі ключовими факторами ризику раку кишківника вважали надмірне споживання фаст-фуду, солодки газовані напої, алкоголь, ожиріння та малорухомий спосіб життя.

Тепер вчені припустили, що впливати на ймовірність розвитку хвороби може й надмірна кількість антибіотиків.

Деталі дослідження

Щоб прийти до такого висновку, вчені проаналізували дані близько 8 тисячі людей з раком кишківника і зіставили результати з людьми без онкології в анамнезі.

Споживання антибіотиків збільшувало ризик раку кишківник у людей будь-якого віку і особливо у молодих. Результати аналізу: У людей до 50 років ризики були вище на 50%.

У людей старше 50 років ризики були вище на 9%.

Які саме антибіотики впливають на ризики

Використання антибіотиків з класу хінол, сульфаніламідів і триметоприму (препарати широкого спектра дії) було пов'язано з раком першої частини товстої кишки

Наразі вчені планують оцінити зв'язок між використанням антибіотиків і змінами мікробіому, які можуть зробити кишківник більш вразливим до раку. Лише тоді можна буде з'ясувати причинно-наслідковий зв'язок.

Водночас вчені наголосили, що обмежити призначення (лише у тих випадках, коли без антибіотиків обійтись не можна) і приймання антибіотиків слід уже зараз.

Рак кишківника часто діагностують запізно

Поки найгірша ситуація спостерігається у молодих людей. У них рак кишківника найчастіше діагностують на останніх стадіях і часто це пов'язано з тим, що всебічне обстеження, включаючи колоноскопію, частіше призначають лише літнім людям з аналогічними скаргами.

Які симптоми раку кишківника Зміни в роботі кишківника – діарея, запор, зміна частоти дефекації та консистенції.

Кров та слиз в калі.

Почуття частої потреби в дефекації, яке не проходить навіть після відвідування туалету.

Біль або спазми в животі або спині, метеоризм.

Больові відчуття під час дефекації.

Безпричинна втома та слабкість.

Різка втрата ваги, яка може вказувати на пухлину на більш пізній стадії.

Анемія.

На пізніх стадіях захворювання пацієнт може також страждати кишкової непрохідності.

Варто знати! Більшість ракових пухлин розвиваються повільно – в середньому 3 – 10 років до появи симптомів захворювання. Через це рак виявляють в основному вже на II або III стадії.