Назвали групу препаратів, які підвищують ризик раку кишківника до 50%
Джерело:ESMO
Споживання антибіотиків помітно збільшує ризик раку кишківника у людей будь-якого віку та особливо у молодих – у людей до 50 років ризики зростають на 50%.
Антибіотики варто приймати лише за призначенням лікаря
З 2000 по 2015 рік споживання антибіотиків збільшилося на 65%, однак прямих причин до такого зростання немає. Експерти Європейського товариства медичної онкології (ESMO) опублікували невтішні дані про потенційний взаємозв'язок між зловживанням антибіотиків і зростанням випадків раку кишківника.
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Ризики розвитку раку кишківника
Досі ключовими факторами ризику раку кишківника вважали надмірне споживання фаст-фуду, солодки газовані напої, алкоголь, ожиріння та малорухомий спосіб життя.
Тепер вчені припустили, що впливати на ймовірність розвитку хвороби може й надмірна кількість антибіотиків.
Деталі дослідження
Щоб прийти до такого висновку, вчені проаналізували дані близько 8 тисячі людей з раком кишківника і зіставили результати з людьми без онкології в анамнезі.
Споживання антибіотиків збільшувало ризик раку кишківник у людей будь-якого віку і особливо у молодих.
Результати аналізу:
- У людей до 50 років ризики були вище на 50%.
- У людей старше 50 років ризики були вище на 9%.
Які саме антибіотики впливають на ризики
Використання антибіотиків з класу хінол, сульфаніламідів і триметоприму (препарати широкого спектра дії) було пов'язано з раком першої частини товстої кишки
Наразі вчені планують оцінити зв'язок між використанням антибіотиків і змінами мікробіому, які можуть зробити кишківник більш вразливим до раку. Лише тоді можна буде з'ясувати причинно-наслідковий зв'язок.
Водночас вчені наголосили, що обмежити призначення (лише у тих випадках, коли без антибіотиків обійтись не можна) і приймання антибіотиків слід уже зараз.
Рак кишківника часто діагностують запізно
Поки найгірша ситуація спостерігається у молодих людей. У них рак кишківника найчастіше діагностують на останніх стадіях і часто це пов'язано з тим, що всебічне обстеження, включаючи колоноскопію, частіше призначають лише літнім людям з аналогічними скаргами.
Які симптоми раку кишківника
- Зміни в роботі кишківника – діарея, запор, зміна частоти дефекації та консистенції.
- Кров та слиз в калі.
- Почуття частої потреби в дефекації, яке не проходить навіть після відвідування туалету.
- Біль або спазми в животі або спині, метеоризм.
- Больові відчуття під час дефекації.
- Безпричинна втома та слабкість.
- Різка втрата ваги, яка може вказувати на пухлину на більш пізній стадії.
- Анемія.
- На пізніх стадіях захворювання пацієнт може також страждати кишкової непрохідності.