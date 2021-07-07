Назвали групу препаратів, які підвищують ризик раку кишківника до 50%

7 липня 2021 , 18:35
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Джерело:

ESMO

Споживання антибіотиків помітно збільшує ризик раку кишківника у людей будь-якого віку та особливо у молодих – у людей до 50 років ризики зростають на 50%.

Антибіотики варто приймати лише за призначенням лікаря

З 2000 по 2015 рік споживання антибіотиків збільшилося на 65%, однак прямих причин до такого зростання немає. Експерти Європейського товариства медичної онкології (ESMO) опублікували невтішні дані про потенційний взаємозв'язок між зловживанням антибіотиків і зростанням випадків раку кишківника.

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Ризики розвитку раку кишківника

Досі ключовими факторами ризику раку кишківника вважали надмірне споживання фаст-фуду, солодки газовані напої, алкоголь, ожиріння та малорухомий спосіб життя.

Тепер вчені припустили, що впливати на ймовірність розвитку хвороби може й надмірна кількість антибіотиків.

Деталі дослідження

Щоб прийти до такого висновку, вчені проаналізували дані близько 8 тисячі людей з раком кишківника і зіставили результати з людьми без онкології в анамнезі.

Споживання антибіотиків збільшувало ризик раку кишківник у людей будь-якого віку і особливо у молодих.

Результати аналізу:

  • У людей до 50 років ризики були вище на 50%.
  • У людей старше 50 років ризики були вище на 9%.

Які саме антибіотики впливають на ризики

Використання антибіотиків з класу хінол, сульфаніламідів і триметоприму (препарати широкого спектра дії) було пов'язано з раком першої частини товстої кишки 

Наразі вчені планують оцінити зв'язок між використанням антибіотиків і змінами мікробіому, які можуть зробити кишківник більш вразливим до раку. Лише тоді можна буде з'ясувати причинно-наслідковий зв'язок.

Водночас вчені наголосили, що обмежити призначення (лише у тих випадках, коли без антибіотиків обійтись не можна) і приймання антибіотиків слід уже зараз. 

Рак кишківника часто діагностують запізно

Поки найгірша ситуація спостерігається у молодих людей. У них рак кишківника найчастіше діагностують на останніх стадіях і часто це пов'язано з тим, що всебічне обстеження, включаючи колоноскопію, частіше призначають лише літнім людям з аналогічними скаргами.

 

Які симптоми раку кишківника 

  • Зміни в роботі кишківника – діарея, запор, зміна частоти дефекації та консистенції.
  • Кров та слиз в калі.
  • Почуття частої потреби в дефекації, яке не проходить навіть після відвідування туалету.
  • Біль або спазми в животі або спині, метеоризм.
  • Больові відчуття під час дефекації.
  • Безпричинна втома та слабкість.
  • Різка втрата ваги, яка може вказувати на пухлину на більш пізній стадії.
  • Анемія.
  • На пізніх стадіях захворювання пацієнт може також страждати кишкової непрохідності.
Варто знати! Більшість ракових пухлин розвиваються повільно – в середньому 3 – 10 років до появи симптомів захворювання. Через це рак виявляють в основному вже на II або III стадії.
Автор: Анастасія Лукашевська