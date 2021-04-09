Нездорова харчова поведінка після роботи дуже швидко позначається на тому, як людина власне працює. До неї відносять нічні перекуси та фастфуд.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні взяли участь 97 осіб, які працювали на повній ставці. Протягом 10 днів поспіль вони три рази на добу заповнювали анкети, які їм видали вчені.

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Перед роботою вони відповідали на питання, пов'язані з фізичним самопочуттям і психологічним станом, звітуючи в кінці робочого дня про різні аспекти роботи, а ввечері вказуючи, що їдять і п'ють. Хворими харчовими звичками в контексті цього дослідження вчені називали вживання великої кількості фастфуду, відчуття переїдання, часті нічні перекуси.

Харчування та самопочуття

Вчені виявили, що люди з зазначеними харчовими звичками частіше, ніж люди з більш здоровим режимом харчування, повідомляли про погане самопочуття вранці. Вони могли скаржитися на головний біль, біль в животі, діарею, а також часто страждали від почуття провини через нездорову дієту.

Вплив харчування на продуктивність на роботі

Описане погане самопочуття, пов'язане з нездоровою харчовою поведінкою, мало вплив і на робочий день.

Люди, які повідомляли про нього рідше за інших прагнули взаємодіяти з колегами.

Водночас вони частіше діяли за стандартами уникаючої поведінки: цуралися роботи, затягували її.

Дослідження показало, що емоційно стабільні люди (які добре справляються зі стресами) менше відчували наслідки нездорового вечірнього харчування. Вони краще працювали та допомагали колегам, навіть коли погано себе почували.

Вчені вважають, що роботодавцям є сенс вести пропаганду здорового харчування і допомагати співробітникам нормально їсти на роботі. Це може поліпшити здоров'я людей та збільшити їхню працездатність.