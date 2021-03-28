Назвали харчову добавку, яка руйнує імунітет

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Продукти з тривалим терміном придатності – це зручно, погоджуємось! Але нове дослідження доводить, що оброблені харчові продукти можуть містити інгредієнт, який завдає великої шкоди імунній системі людини.
Це трет-бутилгідрохінон, також відомий як харчова добавка Е319.
Американські дослідники провели масштабне дослідження та виявили більше тисячі продуктів, які містять цю хімічну речовину – вона збільшує термін зберігання їжі. Результати дослідження опублікували в Міжнародному журналі екологічних досліджень і громадської охорони здоров’я.
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Її часто додають в заморожені напівфабрикати, чипси, маргарин, майонез, супи та пюре швидкого приготування, сухі суміші для випічки.
Проведені на тваринах тести показали, що консервант може впливати на білки імунних клітин і порушувати здоров’я імунної системи як у тварин, так і у людей.
Щобільше, вчені припустили, що добавка може послабити ефективність вакцин проти коронавірусу, а також посилювати харчову алергію.
Продукти з довгим терміном зберігання можуть шкодити імунітету / Фото Unsplash
Робота також показала, що виробники можуть виробляти оброблені харчові продукти без потенційно небезпечних добавок.Люди повинні уважно читати етикетки на харчових продуктах і за можливості надавати перевагу свіжим продуктам без тривалого терміну придатності.