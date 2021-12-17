Дослідження впливу епілепсії

Вчені проаналізували дані 334 госпіталізованих пацієнтів з епілепсією та порівняли їх із медкартами 9,5 тисяч заражених людей без цього діагнозу. Усі вони проходили лікування в Маунт-Сінай з березня 2020 року до травня 2021 року.

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Фахівці зазначили, що у контрольну групу відібрали пацієнтів зі схожими характеристиками – стать, вік, наявність супутніх захворювань, рівень доходу.

Епілепсія підвищує ризик смерті від коронавірусу

Виявилося, що у пацієнтів з епілепсією шанси померти у лікарні були у півтора раза вищі у порівнянні з людьми без цього захворювання – 29,6% проти 19,9%. Ці хворі також частіше потребували штучної вентиляції легень (37,7% проти 14,3%) і потрапляли у відділення інтенсивної терапії (39,2% проти 17,7%).

При цьому симптоми коронавірусу у пацієнтів з епілепсією загалом не відрізнялися від симптомів у інших людей. У поодиноких випадках COVID-19 призводив до загострення епілептичних нападів. За словами вчених, це не дивно, оскільки деякі інфекції можуть знизити поріг нападів і спровокувати їх навіть у тих людей, які ретельно контролюють свій стан.

З чим пов'язаний вплив

Оскільки це було ретроспективне дослідження, автори не змогли з'ясувати точні причини впливу епілепсії на клінічний результат при COVID-19. Вони припустили, що пацієнти з цим діагнозом можуть бути більш вразливими до різних захворювань, що підвищує ризик ускладнень.

Зокрема, Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) у США включили епілепсію до списку станів, які можуть збільшити ризик ускладнень COVID-19, оскільки це є хронічним неврологічним захворюванням.

Напередодні науковці з'ясували олія з канабісу на 86% знижує частоту нападів тяжкої епілепсії у дітей. Цей тип препаратів може бути ефективнішим за засоби, що містять тільки канабідіол (КБД) – речовина, яка не викликає ейфорії і застосовується в терапії медичною марихуаною.