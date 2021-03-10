Дифтерія знову може стати глобальною загрозою. Збудник хвороби здатний навчитися протистояти дії антибіотиків і ефекту вакцин.

Дифтерія сьогодні

Дифтерія – небезпечна для життя інфекційна хвороба. Завдяки масової вакцинації, з 1980 по 2000 рік захворюваність на дифтерію у світі знизилася на 90%.

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85% населення планети щеплені від цієї інфекції, в багатьох країнах, включаючи Україну, вона практично зникла. У 2018 і 2019 роках захворюваність на дифтерію у світі була найвищою більш ніж за 20 років. Водночас протягом останнього року пандемія COVID-19 привела до зниження охоплення вакцинацією проти цієї інфекції.

Дифтерія – симптоми Сильний біль в горлі, захриплість.

Сірий наліт на мигдалинах і горлі.

Збільшення шийних лімфовузлів.

Утруднення дихання.

Висока температура тіла, озноб.

Загальна слабкість.

Нова небезпека дифтерії

Міжнародне дослідження фокусувалася на те, як змінилася генетична різноманітність дифтерії за останні 100 років в 16 країнах. Вчені звертали увагу на зміни не тільки в структурах самих бактерій, але і в її токсинах. Це особливо важливо, оскільки вакцина проти дифтерії вчить організм нейтралізувати токсини, через які розвиваються прояви хвороби, а не вбивати її збудника.

Вакцина проти дифтерії нейтралізує токсин, тому будь-які генетичні варіанти, які змінюють його структуру, можуть впливати на те, наскільки вона ефективна. Зараз наявна вакцина ефективна.

Але факт в тому, що ми бачимо максимальне збільшення різноманітності варіантів токсинів, що вказує на те, що вакцини й методи лікування, які діють на токсини, потрібно регулярно оцінювати,

– вважають науковці.

Які це матиме наслідки

Різноманітність генів, які кодують смертельно небезпечний токсин дифтерії, останнім часом збільшилася. Вчені виявили 18 варіантів генів токсину, які могли б змінити структуру токсину достатньою мірою, щоб наявні методи лікування стали менш ефективними.

Вчені виявили, що за останні 10 років у коринебактерій дифтерії істотно збільшилася кількість генів, які відповідають за стійкість до антибіотиків. Це також може привести до утруднення в лікуванні інфекції.

Автори дослідження прийшли до висновку: скоро збудник дифтерії навчиться обходити захист, яку дає вакцинація, і наявне лікування. Однак вони вказують, що навіть при найгіршому сценарії як вакцину, так і лікування можна модифікувати. Але щоб уникнути важких наслідків, до неї потрібно підготуватися заздалегідь.