Вчені виявили, що якщо цукровий діабет 1 типу у жінок діагностують в ранньому віці, то місячні у них починаються пізніше, а менопауза – раніше.

У науковій роботі вчені розглянули дані про 105 учасниць тривалого дослідження ускладнень цукрового діабету. Вони виявили, що місячні у жінок з цукровим діабетом в середньому починалися на пів року пізніше, ніж у їхніх ровесниць з контрольної групи, у яких діабету не було.

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Діабет та дітонародження

Менопауза при діабеті в середньому наступала на два з половиною роки раніше. Тобто дітородний період у них був коротший приблизно на три роки.

Ці висновки про скорочення періоду фертильності поширювалися тільки на жінок, діагноз цукрового діабету 1 типу яким поставили в дитячому віці, до перших місячних. У разі розвитку хвороби в більш пізньому віці такий феномен не спостерігався.

Чому діабет скорочує період дітонародження

Вчені пишуть, що інсулін відіграє важливу роль в регулюванні роботи яєчників. Порушення його вироблення може бути причиною зміни віку початку і припинення менструацій.

Автори дослідження підкреслюють, що в разі раннього розвитку цукрового діабету 1 типу у жінок мова йде не тільки про передчасне старіння яєчників, але про широкий спектр ризиків для здоров'я.

У них також існує підвищений ризик розвитку серцево-судинних хвороб, остеопорозу, передчасної смерті у зв'язку з ранньої природною менопаузою. Розуміння цих ризиків і розробка стратегій для їх зниження – ключові моменти для поліпшення здоров'я цих жінок,

– заявили автори дослідження.