Йдеться про ліки від артриту

Метотрексат застосовують, як засіб лікування станів, що пов'язані з запальними системними станами, зокрема ревматоїдного артриту та псоріазу.

До теми Як вакцинація впиває на постковідний синдром

Деталі дослідження

Хоча в ході клінічних досліджень вчені виявили, що вакцини мРНК проти COVID-19 формують ефективну імунну відповідь у більш ніж 90% здорових дорослих. Водночас невідомо, чи є імунна відповідь настільки ж стійкою у пацієнтів з іммуноопосредованними запальними захворюваннями (IMID), які приймають імуномодулюючі препарати.

Відтак, дослідження оцінює імунну відповідь на вакцину мРНК Pfizer-BioNTech COVID-19 у 82 пацієнтів з іммуноопосередкованними запальними захворюваннями (в основному псоріаз і ревматоїдний артрит), які отримували метотрексат або альтернативний імуномодулятор.

Рівень антитіл під час прийому подібних ліків – нижчий

Результати свідчать, що вакцина Pfizer-BioNTech індукувала адекватні рівні антитіл у пацієнтів, що приймали метотрексат, на третину рідше, в порівнянні зі здоровими учасниками і пацієнтами з IMID, які вживали інші імуномодулюючі препарати.

Достатні рівні антитіл отримали більш ніж 90% з 208 здорових учасників і 37 пацієнтів, які отримували пероральні біологічні препарати, але тільки у 62% з 45 пацієнтів, що приймали метотрексат.

Крім того, попри те, що вакцинація сформувала активовані відповіді CD8 + Т-клітин у здорових учасників і пацієнтів з іммуноопосередкованними запальними захворюваннями, які не вживали метотрексат, така індукція не спостерігалася у пацієнтів, що приймали метотрексат. Т-клітини — ще одна частина системи імунного захисту організму.

Дослідження має недоліки

Дослідження не може встановити причинно-наслідковий зв'язок, також автори визнали, що дослідження охопило невелику вибірку учасників та лише один тип мРНК вакцини проти COVID-19.

Вони також відзначають, що пацієнти з IMID, які вживали метотрексат, в цілому були старше, ніж група порівняння (середній вік 63 проти 49 років), що потенційно може пояснити деякі відмінності в імуногенності.