Нове дослідження, вклад в яке зробили не менше 180 наукових установ, виявило, у яких груп людей ризик зараження COVID-19 найвищий. Виявилося що серед них чоловіки, курці та люди похилого віку.

Як відбувалося дослідження

Автори дослідження вивчили РНК 1,3 мільйона клітин носової порожнини та дихальних шляхів 228 людей, які не хворіли на COVID-19. Отриману інформацію вчені проаналізували, використовуючи дані Атласу клітин людини, який описує клітинні основи різних хвороб.

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Ми фокусувалися на факторах входу вірусу в різних органах і клітинах різного типу, які зазвичай вражає коронавірус. Ми виявили, що куріння, стать і вік грають істотне значення в тому, наскільки просто SARS-CoV-2 проникає в клітини, розмножується і поширюється в організмі

– зазначили вчені.

Як коронавірус потрапляє в організм

АПФ2 – фермент, який розташовується на поверхні багатьох клітин людини. Коронавірус SARS-CoV-2 з'єднується з ним, щоб проникнути в організм. Раніше в експериментах на культурах клітин людини та на мишах показали, що чим більше цього ферменту в клітинах, тим більше вірусів проникає в них (вище вірусне навантаження). Для попадання в клітину вірусів також потрібний фермент мембрано-пов'язана серинова протеаза 2 (TMPRSS2).

Групи ризику

Вчені виявили, що у чоловіків, курців і людей похилого віку в клітинах, які вистилають дихальні шляхи, було більше ферменту АПФ2. Ген TMPRSS2 у літніх людей і чоловіків також виявився більш вираженим, ніж в інших.

Таким чином, коронавірус може бути простіше інфікувати людей похилого віку, курців і чоловіків. Вчені вважають, що нові дані – додатковий аргумент зробити пріоритет для вакцинації цих груп людей.