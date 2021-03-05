Назвали людей, які найбільш схильні до інфікування коронавірусом
Нове дослідження, вклад в яке зробили не менше 180 наукових установ, виявило, у яких груп людей ризик зараження COVID-19 найвищий. Виявилося що серед них чоловіки, курці та люди похилого віку.
Джерело:Nature
Як відбувалося дослідження
Автори дослідження вивчили РНК 1,3 мільйона клітин носової порожнини та дихальних шляхів 228 людей, які не хворіли на COVID-19. Отриману інформацію вчені проаналізували, використовуючи дані Атласу клітин людини, який описує клітинні основи різних хвороб.
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Ми фокусувалися на факторах входу вірусу в різних органах і клітинах різного типу, які зазвичай вражає коронавірус. Ми виявили, що куріння, стать і вік грають істотне значення в тому, наскільки просто SARS-CoV-2 проникає в клітини, розмножується і поширюється в організмі
– зазначили вчені.
Як коронавірус потрапляє в організм
АПФ2 – фермент, який розташовується на поверхні багатьох клітин людини. Коронавірус SARS-CoV-2 з'єднується з ним, щоб проникнути в організм. Раніше в експериментах на культурах клітин людини та на мишах показали, що чим більше цього ферменту в клітинах, тим більше вірусів проникає в них (вище вірусне навантаження). Для попадання в клітину вірусів також потрібний фермент мембрано-пов'язана серинова протеаза 2 (TMPRSS2).
Групи ризику
Вчені виявили, що у чоловіків, курців і людей похилого віку в клітинах, які вистилають дихальні шляхи, було більше ферменту АПФ2. Ген TMPRSS2 у літніх людей і чоловіків також виявився більш вираженим, ніж в інших.
Таким чином, коронавірус може бути простіше інфікувати людей похилого віку, курців і чоловіків. Вчені вважають, що нові дані – додатковий аргумент зробити пріоритет для вакцинації цих груп людей.
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