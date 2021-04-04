Назвали напої, які погіршують пам'ять
Вчені виявили, що напої з цукром провокують проблеми з пам'яттю. Все через те, що мікробіом кишківника таки пов'язаний з мозком.
Джерело:Translational Psychiatry
Нейробіолог Скотт Каноскі багато років вивчав зв'язок між харчуванням і функціонуванням мозку. Експерименти на щурах продемонстрували, що вживання солодких напоїв погіршує функцію пам'яті у щурів та змінює мікробіом кишківника.
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Під час останніх досліджень він разом з вченими з Каліфорнійського університету та Університету Джорджії з'ясував, чи існує прямий зв'язок між змінами в мікробіомі й пам'яттю.
Як проводився експеримент:
- Вчені дали щурам-підліткам вільний доступ до солодкого напою.
- Приблизно через місяць гризуни стали дорослими, тож дослідники перевірили 2 види їхньої пам'яті: ту, що пов'язана з гіпокампом і ту, яка контролюється периферичною корою.
- Дослідники виявили, що у тварин, які споживали багато солодкого напою, частіше виникали проблеми з пам'яттю, пов'язаною з гіпокампом. При цьому цукор не впливав на спогади, за які відповідає периферична кора.
- Після цього група вчених перевірила мікробіоми кишківника щурів і знайшла відмінності між групами, які пили просту воду і воду з цукром. У тих, хто ласував солодкими напоями, було більше популяцій двох особливих видів кишкових бактерій – Parabacteroides distasonis і Parabacteroides johnsonii.
Винні у цьому – бактерії
Після експерименту дослідники вирішили визначити, чи можуть Parabacteroides без допомоги цукру впливати на функцію пам'яті щурів. Тож вчені пересадили вирощені в лабораторії бактерії у кишківник молодих тварин, які пили тільки воду. У гризунів, які отримали бактерії, пам'ять погіршилась майже так само, як і у щурів, які споживали цукор. Але в них виявили порушення пам'яті й в периферичній корі.
На останок біологи вивчили активність генів в гіпокампі й порівняли щурів, які пили воду з цукром, звичайну воду, і тих, кому пересадили бактерії. Активність генів не змінилась лише в тих щурів, які пили звичайну воду.
Це дослідження вкотре доводить, що зміни функцій мозку можуть бути викликані змінами мікробіому кишківника.
Надалі вчені планують визначити, чи може здорова дієта і спорт повернути назад шкоду, спричинену підвищеним споживанням цукру.
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