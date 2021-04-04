Назвали напої, які погіршують пам'ять

Вчені виявили, що напої з цукром провокують проблеми з пам'яттю. Все через те, що мікробіом кишківника таки пов'язаний з мозком.

Нейробіолог Скотт Каноскі багато років вивчав зв'язок між харчуванням і функціонуванням мозку. Експерименти на щурах продемонстрували, що вживання солодких напоїв погіршує функцію пам'яті у щурів та змінює мікробіом кишківника.

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Під час останніх досліджень він разом з вченими з Каліфорнійського університету та Університету Джорджії з'ясував, чи існує прямий зв'язок між змінами в мікробіомі й пам'яттю.

Як проводився експеримент:

Вчені дали щурам-підліткам вільний доступ до солодкого напою.

Приблизно через місяць гризуни стали дорослими, тож дослідники перевірили 2 види їхньої пам'яті: ту, що пов'язана з гіпокампом і ту, яка контролюється периферичною корою.

Дослідники виявили, що у тварин, які споживали багато солодкого напою, частіше виникали проблеми з пам'яттю, пов'язаною з гіпокампом. При цьому цукор не впливав на спогади, за які відповідає периферична кора.

При цьому цукор не впливав на спогади, за які відповідає периферична кора. Після цього група вчених перевірила мікробіоми кишківника щурів і знайшла відмінності між групами, які пили просту воду і воду з цукром. У тих, хто ласував солодкими напоями, було більше популяцій двох особливих видів кишкових бактерій – Parabacteroides distasonis і Parabacteroides johnsonii.

Винні у цьому – бактерії

Після експерименту дослідники вирішили визначити, чи можуть Parabacteroides без допомоги цукру впливати на функцію пам'яті щурів. Тож вчені пересадили вирощені в лабораторії бактерії у кишківник молодих тварин, які пили тільки воду. У гризунів, які отримали бактерії, пам'ять погіршилась майже так само, як і у щурів, які споживали цукор. Але в них виявили порушення пам'яті й в периферичній корі.

На останок біологи вивчили активність генів в гіпокампі й порівняли щурів, які пили воду з цукром, звичайну воду, і тих, кому пересадили бактерії. Активність генів не змінилась лише в тих щурів, які пили звичайну воду.

Це дослідження вкотре доводить, що зміни функцій мозку можуть бути викликані змінами мікробіому кишківника.

Надалі вчені планують визначити, чи може здорова дієта і спорт повернути назад шкоду, спричинену підвищеним споживанням цукру.