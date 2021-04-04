Назвали напої, які погіршують пам'ять

Джерело:Translational Psychiatry
Вчені виявили, що напої з цукром провокують проблеми з пам'яттю. Все через те, що мікробіом кишківника таки пов'язаний з мозком.
Нейробіолог Скотт Каноскі багато років вивчав зв'язок між харчуванням і функціонуванням мозку. Експерименти на щурах продемонстрували, що вживання солодких напоїв погіршує функцію пам'яті у щурів та змінює мікробіом кишківника.
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Під час останніх досліджень він разом з вченими з Каліфорнійського університету та Університету Джорджії з'ясував, чи існує прямий зв'язок між змінами в мікробіомі й пам'яттю.
Після експерименту дослідники вирішили визначити, чи можуть Parabacteroides без допомоги цукру впливати на функцію пам'яті щурів. Тож вчені пересадили вирощені в лабораторії бактерії у кишківник молодих тварин, які пили тільки воду. У гризунів, які отримали бактерії, пам'ять погіршилась майже так само, як і у щурів, які споживали цукор. Але в них виявили порушення пам'яті й в периферичній корі.
На останок біологи вивчили активність генів в гіпокампі й порівняли щурів, які пили воду з цукром, звичайну воду, і тих, кому пересадили бактерії. Активність генів не змінилась лише в тих щурів, які пили звичайну воду.
Це дослідження вкотре доводить, що зміни функцій мозку можуть бути викликані змінами мікробіому кишківника.
Надалі вчені планують визначити, чи може здорова дієта і спорт повернути назад шкоду, спричинену підвищеним споживанням цукру.