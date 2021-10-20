Дослідження вейпу
Щоб оцінити, наскільки електронні сигарети корисні у відмові від звичайного куріння, вчені з Каліфорнійського університету скористалися даними великого національного дослідження за участю 13,6 тисячі американців.
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Всі вони були курцями, які недавно відмовилися від своєї звички на користь вейпінгу. Протягом трьох років наглядового періоду учасники тричі на рік проходили опитування, в яких розповідали про зміни.
Вейп – найгірший спосіб кинути курити
Після другого року спостережень з'ясувалося, що приблизно 50% добровольців повністю відмовилися від тютюнових сигарет. Однак відмовитися від усіх видів куріння, включаючи вейпінг, змогли тільки 41,5% добровольців.
Найбільшим відкриттям було те, вейпінг виявився найменш ефективним способом відмови від куріння – ймовірність повернення до шкідливих звичок була на 8,5% вища в порівнянні з іншими методами (нікотиновими пластирами, медикаментозною терапією та ін.).
Якби перехід на електронні сигарети був ефективним способом кинути курити, то у тих, хто це зробив, було б набагато менше рецидивів. Ми не знайшли цьому доказів,
– зазначили автори дослідження.
Нещодавно в електронних цигарках виявили тисячі невідомих сполук. Про деякі з них виробники навіть не згадували.