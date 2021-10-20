Назвали найгірший спосіб кинути курити

Курцям, які ніяк не можуть відмовитися від своєї звички, часто рекомендують кидати поступово, в тому числі через перехід на електронні сигарети, що не містять тютюну. Нове дослідження показало, що ці напівзаходи абсолютно неефективні на шляху відмови від куріння.

Дослідження вейпу

Щоб оцінити, наскільки електронні сигарети корисні у відмові від звичайного куріння, вчені з Каліфорнійського університету скористалися даними великого національного дослідження за участю 13,6 тисячі американців.

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Всі вони були курцями, які недавно відмовилися від своєї звички на користь вейпінгу. Протягом трьох років наглядового періоду учасники тричі на рік проходили опитування, в яких розповідали про зміни.

Вейп – найгірший спосіб кинути курити

Після другого року спостережень з'ясувалося, що приблизно 50% добровольців повністю відмовилися від тютюнових сигарет. Однак відмовитися від усіх видів куріння, включаючи вейпінг, змогли тільки 41,5% добровольців.

Найбільшим відкриттям було те, вейпінг виявився найменш ефективним способом відмови від куріння – ймовірність повернення до шкідливих звичок була на 8,5% вища в порівнянні з іншими методами (нікотиновими пластирами, медикаментозною терапією та ін.).

Якби перехід на електронні сигарети був ефективним способом кинути курити, то у тих, хто це зробив, було б набагато менше рецидивів. Ми не знайшли цьому доказів,

– зазначили автори дослідження.

Нещодавно в електронних цигарках виявили тисячі невідомих сполук. Про деякі з них виробники навіть не згадували.