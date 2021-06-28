В рецензованій статті, опублікованій дослідниками з Кентського університету Великобританії й Чеської академії наук йдеться, що вірус SARS-CoV2 вперше з'явився в період з початку жовтня до середини листопада 2019 року.

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Вчені прийшли до такого висновку, використовуючи метод оптимальної лінійної оцінки, який проаналізував інтервал між першим офіційно зареєстрованим випадком в п'яти країнах і порівняв його з датою фактичного виникнення цих випадків.

Згідно з результатами дослідження, 17 листопада 2019 року є найбільш вірогідною датою появи вірусу в Китаї. Вчені зауважили, що, ймовірніше за все, вірус поширився по всьому світу ще до січня 2020 року. Тобто ще до того, як Китай почав блокувати місто Ухань.

Перший офіційний випадок інфікування SARS-CoV-2 зареєстрували в грудні 2019 року. Він був пов'язаний з ринком морепродуктів Хуанань в Ухані. Але в дослідженні наголошується, що деякі ранні випадки не мали зв'язку з ринком, а це означає, що вірус вже циркулював до цього.

Це не перше дослідження, яке показує, що вірус міг циркулювати раніше грудня 2019 року.

Попередні розслідування походження COVID-19

У березні Всесвітня організація охорони здоров'я і Китай опублікували спільне дослідження, в якому визнається, що спорадичні інфекції могли статися до того, як в Ухані зафіксували першого інфікованого.

В іншому дослідженні, опублікованому вченими з Університетського коледжу Лондона, стверджувалося, що вірус з'явився в жовтні 2019 року і почав швидко поширюватися по світу до грудня того ж року.

Цього тижня дослідник Джессі Блум опублікував препринт, в якому зазначив, що він відновив дані геномного секвенування вірусу з ранніх випадків, які були видалені з бази даних уряду США. Національні інститути здоров'я (NIH) підтвердили, що зразки були вилучені на прохання китайських дослідників, які сказали, що вони будуть оновлені й передані в інший архів. Це викликало подальші припущення про те, що Китай намагається приховати джерела пандемії.

Кажани чи лабораторія: ось в чому питання

Походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається незрозумілим. Вчені, Всесвітня організація охорони здоров'я та кілька світових лідерів наполягають на новому, більш ретельному розслідуванні того, як вірус з'явився на світ.

Декілька експертів (зокрема головний спеціаліст з інфекційних захворювань Америки доктор Ентоні Фаучі) вважають, що вірус перейшов від кажанів до людей через проміжних тварин-господарів.

Але існує й інша поширена теорія, згідно з якою вірус нібито проник з лабораторії Інституту вірусології Ухані.

Згідно з даними Білого дому, у спецслужб США на цю мить переважають дві теорії: в одному відділі вважають, вірус перейшов від тварин, а інший відділ вважає, що він таки "втік" з лабораторії Уханського інституту вірусології, який займається дослідженнями вірусів кажанів.

Раніше китайський уряд намагався просунути власну теорію про те, що вірус завезли в країну через заморожені продукти. Але попередні дослідження свідчать, що це малоймовірно.

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