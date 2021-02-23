У Національній академії наук України розповіли, яка хвороба при COVID-19 є найнебезпечнішою. Вчені зробили висновки, проаналізувавши статистику летальності в країні.

У НАН повідомили, що пацієнти з діабетом переносять коронавірус найважче. Особливо, якщо це літні люди.

До теми Коронавірус для діабетиків небезпечніший, ніж вважалось раніше

Згідно з даними, найбільшу ймовірність летальності має цукровий діабет (22%), а для людей віком від 80 ркоів – 46%.

Натомість серцево-судинні захворювання при коронавірусі мають удвічі меншу летальність. Значний відсоток серцево-судинних захворювань серед померлих у НАН пояснюють з великою кількістю випадків інфікованих із цим супутнім захворюванням.



Летальність при COVID-19 за віковими групами та супутніми хворобами / Таблиця НАН

У НАН прогнозують, що в Україні зростатиме захворюваність