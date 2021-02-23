Назвали найнебезпечнішу хворобу при коронавірусі

23 лютого 2021 , 16:50
Читать новость на русском

Джерело:

Національна академія наук України

У Національній академії наук України розповіли, яка хвороба при COVID-19 є найнебезпечнішою. Вчені зробили висновки, проаналізувавши статистику летальності в країні.

У НАН повідомили, що пацієнти з діабетом переносять коронавірус найважче. Особливо, якщо це літні люди.

До теми Коронавірус для діабетиків небезпечніший, ніж вважалось раніше

Згідно з даними, найбільшу ймовірність летальності має цукровий діабет (22%), а для людей віком від 80 ркоів – 46%.

Натомість серцево-судинні захворювання при коронавірусі мають удвічі меншу летальність. Значний відсоток серцево-судинних захворювань серед померлих у НАН пояснюють з великою кількістю випадків інфікованих із цим супутнім захворюванням.


Летальність при COVID-19 за віковими групами та супутніми хворобами / Таблиця НАН

У НАН прогнозують, що в Україні зростатиме захворюваність

  • Згідно з прогнозом НАН, на початку березня в Україні може зрости захворюваність на коронавірус. Добовий приріст інфікованих у відрізку часу 2 – 8 березня може зрости в середньому до 6 820.
  • Натомість 4 – 5 березня в Україні прогнозують більше ніж 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на день.
  • Зростання захворюваності спостерігається у 19 регіонах із 25.
  • Найвищі темпи поширення інфекції у Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.