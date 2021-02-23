Назвали найнебезпечнішу хворобу при коронавірусі

Джерело:Національна академія наук України
У Національній академії наук України розповіли, яка хвороба при COVID-19 є найнебезпечнішою. Вчені зробили висновки, проаналізувавши статистику летальності в країні.
У НАН повідомили, що пацієнти з діабетом переносять коронавірус найважче. Особливо, якщо це літні люди.
До теми Коронавірус для діабетиків небезпечніший, ніж вважалось раніше
Згідно з даними, найбільшу ймовірність летальності має цукровий діабет (22%), а для людей віком від 80 ркоів – 46%.
Натомість серцево-судинні захворювання при коронавірусі мають удвічі меншу летальність. Значний відсоток серцево-судинних захворювань серед померлих у НАН пояснюють з великою кількістю випадків інфікованих із цим супутнім захворюванням.
Летальність при COVID-19 за віковими групами та супутніми хворобами / Таблиця НАН