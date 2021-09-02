Який додаток найпопулярніший

Усього за пів року з моменту запуску, додаток Helsi завантажили понад 1 мільйон користувачів. Так, він став першим у рейтингу медичних мобільних додатків України.

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Євген Донець – СЕО медичної інформаційної системи Helsi "Ми дуже вдячні всім за довіру та підтримку. Такий швидкий ріст та успіх був би неможливим без підтримки користувачів та партнерів. Ми невпинно працюємо щоби доступ до медицини та медичних даних був простим".

Що відомо про додаток Helsi

Це безплатний застосунок. За його допомогою користувачі можуть:

записатися на очний або онлайн-прийом до лікаря в державну або приватну клініку;

обрати свого лікаря;

у сервісі доступна електронна медична картка, де ви зможете проглянути результати аналізів, призначення лікаря та план лікування;

Також Донець додав, що окрім запису на прийом до лікарів, зовсім скоро користувачі додатку Helsi отримають можливість користуватися електронними лікарняними та рецептами, бачити результати всіх своїх тестувань на коронавірус та отримувати приємні бонуси від партнерів.

"Тож сподіваємося, що другий мільйон уже не за горами", – додав він.

Вакцинація в застосунку

Крім того, Helsi зберігає дані про проведену вакцинацію від коронавірусу. Так, з 1 червня 2021 року понад 500 тисяч користувачів мають можливість переглядати дані про проведені щеплення проти COVID-19.

Трохи цифр про масштаби українського додатку

Щомісяця через Helsi на вакцинацію реєструється понад 190 тисяч людей до 263 пунктів вакцинації по всій країні.

Через сайт та застосунок Helsi.me щомісячно записуються на прийом понад 2,5 мільйона пацієнтів.

На щеплення від COVID-19 записались понад 535 тисяч користувачів.

Системою користуються понад 1 300 закладів охорони здоров'я та 49 000 лікарів по всій Україні.

Увага! Додаток Helsi доступний в AppStore та Google Play.