Назвали найпоширеніші симптоми зараження "британським штамом" коронавірусу
"Британський штам" коронавірусу стрімко поширюється по всьому світу, і вчені зосередилися на дослідженні властивостей нового варіанту.. Експерти опублікували звіт про симптоми, характерні для варіанту B117.
Джерело: Управління національної статистики Великої Британії (ONS)
Як відбувалося дослідження
Дослідження проводилося на підставі даних опитувань жителів Великої Британії, у яких підтвердили COVID-19 з 15 листопада по 16 січня – саме в цей період новий штам почав активно поширюватися на території країни.Пацієнти, включені в дослідження, відповідали на питання про своє самопочуття за минулі сім днів.
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Яка різниця в симптомах британського штаму і початкового
Результати опитування показали, що кількість пацієнтів, які поскаржилися на кашель, помітно збільшилася: 35% опитаних проти 27% раніше. Також фахівці відзначили збільшення частки заражених, які скаржаться на біль в горлі, втому, м'язові болі.
Втрата смаку та нюху при зараженні новим варіантом SARS-Cov-2 зустрічається значно рідше в порівнянні з ранніми варіантами. При цьому частка пацієнтів, які повідомили про головний біль і розладах шлунково-кишкового тракту, не змінилася.
Медики повідомляють, оскільки новий варіант SARS-Cov-2 більш заразний, ймовірно, в інфікованих людей вище вірусне навантаження, що може впливати на зміну симптоматики.
Що відомо про "британський штам" коронавірусу
- Перші повідомленні про виявлення нового штаму коронавірусу B117 з'явилися 19 грудня в Великої Британії.
- У відповідь на потенційно небезпеку в неділю багато країн ввели захисні заходи, включаючи тимчасове скасування польотів до Великої Британії.
- Нині "британський штам" виявлено в 33 країнах.
- Вчені вказують, що в новому штамі незвично велика кількість мутацій – 17 – в порівнянні з першим штамом SARS-CoV-2, який виявили в Ухані.
- Вісім з цих мутацій – на шиповидному білку, який відповідає за інфікування. Деякі з них потенційно можуть впливати на здатність вірусу інфікувати людей.
Інформація Bloomberg, Science.
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