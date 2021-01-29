Назвали найпоширеніші симптоми зараження "британським штамом" коронавірусу

"Британський штам" коронавірусу стрімко поширюється по всьому світу, і вчені зосередилися на дослідженні властивостей нового варіанту.. Експерти опублікували звіт про симптоми, характерні для варіанту B117.

Джерело: Управління національної статистики Великої Британії (ONS)

Як відбувалося дослідження

Дослідження проводилося на підставі даних опитувань жителів Великої Британії, у яких підтвердили COVID-19 з 15 листопада по 16 січня – саме в цей період новий штам почав активно поширюватися на території країни.Пацієнти, включені в дослідження, відповідали на питання про своє самопочуття за минулі сім днів.

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Яка різниця в симптомах британського штаму і початкового

Результати опитування показали, що кількість пацієнтів, які поскаржилися на кашель, помітно збільшилася: 35% опитаних проти 27% раніше. Також фахівці відзначили збільшення частки заражених, які скаржаться на біль в горлі, втому, м'язові болі.

Втрата смаку та нюху при зараженні новим варіантом SARS-Cov-2 зустрічається значно рідше в порівнянні з ранніми варіантами. При цьому частка пацієнтів, які повідомили про головний біль і розладах шлунково-кишкового тракту, не змінилася.

Медики повідомляють, оскільки новий варіант SARS-Cov-2 більш заразний, ймовірно, в інфікованих людей вище вірусне навантаження, що може впливати на зміну симптоматики.

Що відомо про "британський штам" коронавірусу