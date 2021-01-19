Довгоочікуване щеплення проти COVID-19 може не забезпечити необхідний рівень захисту, якщо ваш організм ослаблений тривалим стресом і переживаннями, попереджають психологи. Є і хороші новини: кілька простих дій допоможуть вам підготуватися до вакцинації.

Депресія, тривожність і постійний стрес – поширені наслідки пандемії COVID-19. У США в перші місяці пандемії продажі транквілізаторів збільшилися на 34%, а кількість виписаних рецептів на антидепресанти й снодійні – на 19% і 15%.

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Вчені Університету штату Огайо попередили, що всі ці фактори можуть вплинути на здатність організму виробляти імунну відповідь після отримання вакцини.

Вплив психічного стану на вироблення антитіл

Автори статті наводять як приклад дослідження 1996 року, в якому оцінювалася вироблення антитіл після вакцинації від грипу у людей, які здійснювали цілодобовий догляд за пацієнтами з тяжкою деменцією, і у зв'язку з цим знаходилися в постійному стресі. Протягом чотирьох тижнів після щеплення лише 38% учасників дослідження мали клінічно значущу антитільну відповідь на вакцину.

Водночас в контрольній групі людей, які не займалися доглядом за хворими, чотириразове зростання антитіл було у 66%. Автори дослідження пояснюють цей феномен підвищеним рівнем кортизолу (гормону стресу) у тих, хто постійно знаходиться в напрузі та тривозі.

Вчені відзначили, що депресія може посилити й продовжити гостру запальну відповідь на вакцинацію і знизити здатність організму боротися з інфекціями. Самотність і соціальна ізоляція також не сприяють посиленню захисних функцій організму: за даними дослідження 2002 року, у студентів, які мають проблеми з соціалізацією помітили знижений рівень антитіл після вакцинації від менінгіту.

Як підготуватися до вакцинації від коронавірусу