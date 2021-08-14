Тож американські вчені детально розповіли про ознаки та симптоми випадіння волосся. Там наголошують, що вони можуть бути непомітними.

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А сам процес облисіння може тривати від декількох місяців до років, перш ніж ви помітите це. Та проявляються перші ознаки по-різному, тож варто не проґавити "перші дзвіночки".

Головні ознаки облисіння, які ви можете помітити:

поступове тоншання волосся на голові;

лисину, яка повільно збільшується;

залисини стають помітнішими з кожним роком,

тонший хвіст.

Випадіння також може заскочити вас зненацька

Інколи можна навіть спостерігати:

лисину, яка з'являється протягом 1 – 2 днів;

волосся при розчісуванні випадає шматками;

більшість волосся на голові починає випадати.

Нетипові симптоми та інші ознаки

Хоча зменшення кількості волосся часто є єдиною ознакою випадання волосся, у деяких людей з'являються симптоми та інші ознаки. У вас може бути втрата волосся разом з:

печінням або поколювання – це відчувають деякі люди з гніздовою алопецією;

або поколювання – це відчувають деякі люди з гніздовою алопецією; сильний свербіж і болючість в місцях випадіння волосся – якщо вони виникають, можливо, у вас інфекція;

лускаті залисини, часто з виразками або пухирями, які відкриваються, і виділяють гній. Це часто означає, що у вас грибкова інфекція на шкірі голови;

або пухирями, які відкриваються, і виділяють гній. Це часто означає, що у вас грибкова інфекція на шкірі голови; п очервоніння, набряк і виразки , які можуть викликати свербіж і витікання гною – це може бути викликано захворюванням, яке називають фолікуліт декальвант;

, які можуть викликати свербіж і витікання гною – це може бути викликано захворюванням, яке називають фолікуліт декальвант; лускаті плями псоріазу на шкірі голови – у людей псоріаз може з'явитися на шкірі голови, і це може спричинити тимчасове випадання волосся.

Випадіння може розпочатися де завгодно

Хоча випадіння волосся зазвичай вражає шкіру голови, деякі стани можуть спричинити облисіння на інших ділянках тіла. Таке захворювання називається гніздова алопеція.

Що таке гніздова алопеція?

Це захворювання, яке може викликати випадіння волосся на будь-якій ділянці тіла. У людей з таким типом часто випадає волосся на шкірі голови, але вони також можуть втратити частину (або все) волосся на бровах, віях, бороді, в носі, на лобку. Деякі люди з алопецією втрачають все волосся на тілі.

Також волосся може залишитися на голові і зникнути в інших місцях. Це залежить від тертя через тісний одяг, взуття або шкарпетки. Тож волосся може випадати там, де ви постійно натираєте шкіру.