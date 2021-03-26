Постковідний синдром або long-covid вже внесений до міжнародної класифікації хвороб-10 в формулюванні "Post COVID-19 condition", і вчені з усього світу досі збирають дані про його прояви та тривалість. "Туман в голові", головні та м'язові болі, порушення смаку і нюху – ці симптоми місяцями не зникають у людей.

Як відбувалося дослідження

Група експертів системи охорони здоров'я Northwestern Medicine проаналізувала діапазон неврологічних проявів серед 100 пацієнтів з постковідним синдромом. Середній вік учасників склав 43 роки, більшість з них – жінки. Всі учасники перенесли COVID-19 в легкій або помірній формі, без пневмонії та потреби в госпіталізації.

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Автори дослідження провели докладне неврологічне обстеження всіх пацієнтів, різні діагностичні тести, а також оцінку когнітивних функцій. Виявилося, що через п'ять місяців після одужання у 85% осіб зберігалися мінімум чотири неврологічні симптоми.

Які симптоми постковіду найчастіше зберігаються місяцями

Найчастіше пацієнти скаржилися:

постійний "туман в голові", який заважає повноцінно виконувати повсякденні обов'язки;

головні та м'язові болі;

порушення нюху і смаку.

Багато пацієнтів також повідомляли про інші симптоми: хронічна втома, задишка, біль у грудях.

В цілому, через майже пів року після одужання всі учасники повідомили, що не відчувають себе повністю здоровими. В середньому вони оцінили ступінь свого одужання на 64%. Автори дослідження відзначили, що стан таких пацієнтів найчастіше поліпшується з часом, але у деяких пацієнтів симптоми зберігаються понад 9 місяців.

Примітно також, що майже половина пацієнтів повідомляла про діагностовану депресію або тривожний розлад до COVID-19. Вчені припустили, що ці психічні розлади можуть створювати нейропсихіатричну вразливість, яка впливає на розвиток постковідного синдрому.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу