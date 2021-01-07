Вчені з США провели дослідження, за підсумками якого з'ясувалося, що такий неочевидний симптом, як надмірна пітливість (гіпергідроз), може сигналізувати про розвиток онкології.

Онкологія та надмірне потовиділення

За даними фахівців з США, цей прояв, особливо в нічний час, може свідчити відразу про декілька захворювань, пише Express. Часте повторення цього симптому – це привід проконсультуватися з лікарем.

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Онкологи назвали види раку, які викликають у людини більше поту, ніж зазвичай.

Лімфома.

Карциноїдної пухлини.

Лейкемія.

Мезотеліома.

Рак кісток.

Рак печінки.

Причиною надмірної пітливості в цих випадках є те, що захворювання змінює рівень гормонів, викликаючи припливи.

Інші причини надмірного потовиділення

Зазвичай для здорової людини підвищене потовиділення характерно у випадках, коли жарко, під час фізичних навантажень стресу.

Також гіпергідроз може виникнути через інфекційних хвороб, як побічний ефект при прийманні ліків, а також через природні гормональні зміни (пубертатний період, вагітність, менопауза).

Вчені попереджають, що надмірне потовиділення також може вказувати на інші захворювання, в тому числі пов'язані з ендокринною системою. Якщо ж вона не обумовлена ​​ні одним із зазначених вище факторів, то варто звернутися до фахівців.