Назвали новий нетиповий симптом Омікрону

Кількість хворих на штам Омікрон у світі стрімко зростає. Дослідники встигли помітити основні симптоми, що вказують на те, що людина захворіла саме на цей варіант коронавірусу.

Новий симптом Омікрону

Однак зустрічаються й нетипові прояви цього варіанту. Зрештою, спеціалісти продовжують досліджувати вірус.

Цікаво Від голови до п'ят: як тривога руйнує наш організм

Крім симптомів, що дуже схожі на ті, які відчувають люди, заражені Дельтою, вчені назвали ще один нетиповий момент, характерний поки що тільки для нового штаму Омікрон.

Спеціалісти повідомили так званий туман у мозку. Це розпливчастий термін. Він означає почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги та ясності розуму.

Симптоми штаму Омікрон

Пацієнти, які інфіковані штамом коронавірусу Омікрон, зазвичай відчувають легкі симптоми. Більшість із них легко сплутати зі звичайною застудою.

Є 5 основних симптомів, які вважають специфічними саме для Омікрону:

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

м'язові болі,

нічна пітливість.

Штам Омікрон: що треба знати

Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

У Всесвітній організації охорони здоров'я раніше заявили про дуже високий ризик поширення штаму Омікрон.

26 листопада ВООЗ кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 як такий, що викликає занепокоєння.

Згідно з новими дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.

Нещодавно штам коронавірусу Омікрон виявили й в Україні. Загалом він зачепив вже 90 країн світу.

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває 5 – 6 днів.

Важливо Як українцям захиститись від штаму Омікрон: Ляшко дав 5 рекомендацій

Що чекати від Омікрону: дивіться відео