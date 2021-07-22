Проблеми зі слухом та деменція

Профілактика погіршення слуху – перспективний спосіб профілактики недоумства. Однак існують різні форми приглухуватості. Автори нового дослідження вказують, що важливо знати, які з них дійсно пов'язані з деменцією.

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Річ у тому, що вікове порушення слуху може бути обумовлено не тільки його притуплення, а й ослабленням здатності розуміти мову в шумному оточенні. Остання проблема розвивається у зв'язку з порушенням обробки звукових сигналів в головному мозку.

Такі збої звичайна аудіометрія, яку використовували в більшій частині досліджень зв'язку деменції з порушенням слуху, визначити нездатна: діагностувати це порушення може тільки спеціальний тест.

Якщо складності з розрізненням слів в шумному приміщенні пов'язані з деменцією, то для її профілактики недостатньо простого посилення звуку за допомогою слухових апаратів. В цьому випадку можуть знадобитися інші методи реабілітації.

Здатність розпізнавання мови – симптом деменції

Питання зв'язку деменції та порушення розрізнення слів через шум вивчений мало. Щоб уточнити його, вчені провели велике дослідження. Вони проаналізували дані про 82 тисячі учасників британського Біобанку. Ті були старше 60 років, спостереження тривало близько 11 років. Кожен з них пройшов тест з розрізнення слів в галасливому середовищі, наближеній до умов реального життя.

Вчені виявили:

що у людей зі зниженою здатністю розрізняти звуки в шумному оточенні ризик деменції був вище на 61%;

розрізняти звуки в шумному оточенні ризик деменції був вище на 61%; а зі слабкою здатністю – на 91% в порівнянні з ризиком у людей, які чули добре.

Це дослідження свідчить, що такі зміни можуть бути не тільки симптомом, а й фактором ризику деменції, який потенційно можна лікувати,

– зазначила науковці.