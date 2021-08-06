Як відбувався збір даних

Нейромережу розробив швейцарський науковий проєкт Blue Brain, щоб досліджувати та отримувати структуровану інформацію з текстових джерел.

Також на тему: Створили інсулін, який автоматично регулює рівень цукру в крові

Під час пандемії був відкритий доступ до 400 тисяч досліджень про SARS-CoV-2 та інших коронавірусів, опубліковані повні тексти майже третини з них.

Рівень цукру може впливати на важкість COVID-19

Команда Blue Brain виявила, що в цих дослідження найчастіше згадується біологічна змінна – метаболізм глюкози. Дослідники сфокусувалися на роботах, які розглядали рівень цукру в крові в контексті респіраторних захворювань і коронавірусу.

Так вони змогли вивчити роль цього показника на різних етапах зараження і захворювання. Виявилося, високий рівень глюкози пов'язаний з важчим перебігом COVID-19: від ураження легень до тромбозів і поліорганної недостатності.

Саме ж підвищення показника можуть викликати аномальний метаболізм, прийом ліків або внутрішньовенне введення моносахаридів. Blue Brain підкреслює, що результати не підтверджені експериментально, і називає свої висновки гіпотезою.

Раніше вчені виявили, що коронавірус може негативно впливати на підшлункову залозу й це може викликати перепади рівня цукру у крові.