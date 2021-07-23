Назвали основні фактори, які підвищують ризик смерті молодих людей від коронавірусу

Коронавірусна інфекція має підвищену загрозу в першу чергу для людей похилого віку, проте нерідко в лікарню потрапляють і молоді пацієнти з важкими ускладненнями. Науковці назвали захворювання, які підвищують ризик важкого перебігу у пацієнтів до 45 років.

В ході дослідження фахівці проаналізували медичні карти понад 9,8 тисячі пацієнтів, які були госпіталізовані з коронавірусною інфекцією в період з березня по вересень 2020 року. Вчені зіставили дані про смертність хворих і хронічні захворювання, які були діагностовані до зараження.

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Рак – найбільша загроза

Автори дослідження виділили 36 різних станів, які мають найсильніший зв'язок з ускладненнями та смертністю при COVID-19. У пацієнтів до 45 років ключовими факторами ризику були онкологічні захворювання в анамнезі – у таких хворих більш ніж триразова ймовірність смерті.

Інші хвороби, які збільшують ризик смерті від коронавірусу

Також значно погіршують шанси на одужання хронічні неврологічні розлади, ішемічна хвороба серця, гематологічні та ендокринні захворювання.

Примітно, що зв'язок онкозахворювань з підвищеним ризиком смертності був виявлений ​​тільки у молодих пацієнтів, у літніх людей вона була значно слабшою.

Вчені також дізнались, що COVID-19 становить велику загрозу для людей з психічними захворюваннями, в тому числі на шизофренію, і порушеннями розвитку.

Раса і коронавірус

У дослідженні підтвердився і вплив приналежності до раси та етнічних груп: найвищий ризик смертності від коронавірусної інфекції було виявлено в азіатів, хоча в цій групі їх було небагато, всього 4,1%. На другому місці – чорношкірі пацієнти, на третьому – латиноамериканці.