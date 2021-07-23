Назвали ознаки, які підвищують ризик виникнення постковідного синдрому

Вчені з усього світу намагаються зрозуміти, чому одні люди одужують від коронавірусної інфекції, а інші місяцями не можуть позбутися її наслідків. Новий огляд досліджень показав, що деякі ознаки як мінімум вказують на ризик розвитку постковідного синдрому.

Як відбувалося дослідження

Група вчених з вивчення постковідного синдрому з Університету Бірмінгема провела огляд великих 27 досліджень з різних країн, присвячених феномену long covid. Автори нової роботи поставили перед собою мету виділити можливі симптоми і чинники ризику довгострокових наслідків коронавірусної інфекції.

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Як часто виникає постковідний синдром

Результати показали, що приблизно у кожного п'ятого пацієнта симптоми коронавірусної інфекції зберігаються через п'ять тижнів після зараження, а у 10% вони залишаються навіть через три місяці. І хоча "ковідний слід" іноді виявляється навіть у безсимптомних носіїв SARS-CoV-2, найчастіше цей стан характерний для людей, які мали в гострий період COVID-19 не менше п'яти проявів захворювання.

У кого найчастіше виникає постковід

До факторів ризику розвитку постковідного синдрому відноситься в першу чергу жіночу стать: відомо, що чоловіки більше схильні до важкого перебігу і смертності від COVID-19, однак у жінок набагато частіше (70 – 80%) зберігаються довгострокові наслідки інфекції.

Крім того, ймовірність long covid підвищена у літніх людей і пацієнтів, які під час хвороби були госпіталізовані та потребували кисневої підтримки, страждали від задишки та болю в грудях.

Серед супутніх захворювань, що підвищують ризик розвитку постковідного синдрому, автори огляду виділили гіпертонію, хвороби легенів і астму.

Вчені також з'ясували, що люди, які пережили госпіталізацію, піддавалися величезному ризику посттравматичного стресового розладу (ПТСР) – важкий психоемоційний стан, який може тривати більше ніж місяць і супроводжуватися тривогою, безсонням, депресією, панічними атаками. Майже кожен четвертий пацієнт, який проходив лікування в стаціонарі, страждає від тривоги та депресії через шість місяців після зараження.