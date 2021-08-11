Назвали ознаку жінок, яка вказує на ризик передчасної смерті

Починаючи з 50 років люди нерідко в буквальному сенсі зменшуються: через дегенерацію тканин міжхребцевих дисків, зміни постави й травми людина може зменшуватись у зрості. Цей процес найінтенсивніше відбувається у жінок і може бути небезпечним для життя.

Нове дослідження

Вчені скористалися даними проспективного шведського дослідження здоров'я жінок, а також – дослідження серцево-судинних захворювань серед данців. В цілому в них взяли участь 2,4 тисячі жінок зі Швеції та Данії, які народилися з 1908 по 1952 роки.

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Обидва дослідження включали інформацію про зріст кожної учасниці на момент початку дослідження, коли їм було від 30 до 60 років, потім через 10 – 13 років. Вчені відстежували смертність серед них протягом 19 років, головним чином зосередившись на причинах і потенційних факторах, які могли на це вплинути. Наприклад, індекс маси тіла, шкідливі звички, фізична активність в різні періоди життя, рівень освіти.

Зменшення зросту підвищує ризик смерті жінок

За період спостереження 625 учасниць померли.

За оцінками вчених, зменшення росту на сантиметр було пов'язане з підвищеною смертністю від усіх причин на 14% серед шведських жінок і на 21% в данських.

Значне зниження зросту, тобто більше, ніж на два сантиметри, посилювало цей зв'язок ще більше: 74% у шведок і 80% у данок.

Об'єднаний аналіз даних показав, що істотне зменшення росту подвоює ймовірність смерті від інсульту та інших серцево-судинних захворювань, і на 71% – від усіх причин.

Ці результати підтвердилися навіть після ретельного коригування з урахуванням всіх важливих факторів.

До зниження зросту були менш схильні невисокі учасниці, а також ті, хто на момент включення в дослідження були фізично активні та брали участь в різних спортивних змаганнях.

Чому існує зв'язок

Автори припустили, що зв'язок між зменшенням зросту і підвищеним ризиком смертності може бути обумовлений ​​різними факторами, які було неможливо відстежити: наприклад, низька фізична активність в дитинстві, стан кісток, наявність захворювань і лікування.