Назвали популярні засоби від похмілля, які точно не допоможуть
Джерело:Addiction
Питання про те, як подолати похмілля, обросло численними міфами, які не мають наукового підтвердження.
Розібрати деякі популярні методи "позбавлення" похмілля вирішили вчені з Королівського коледжу Лондона та Південного Лондона за підтримки фонду Maudsley NHS Foundation Trust, що спеціалізується на психічному здоров'ї.
Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі
Автори нового дослідження перевіряли ще раз роботи, в яких мовилося про ефективність різних фармакологічних втручань для лікування та профілактики алкогольного похмілля.
Це постінтоксикаційний стан внаслідок зловживання алкогольними напоями. Він супроводжується неприємними психологічними та фізіологічними наслідками, такими як головний біль, дратівливість, сухість у роті, пітливість, нудота.
Які ліки не допоможуть: результати дослідження
Автори звіту провели систематичний огляд 21 плацебо-контрольованого рандомізованого дослідження. Всього взяли участь 386 осіб.
Вони оцінювали будь-яке "фармакологічне втручання чи профілактику похмілля" з допомогою різних речовин. Серед них:
- настоянки на екстракті гвоздики та червоного женьшеню;
- сік з корейської груші;
- толфенамова кислота;
- піритинол (ноотропний засіб, напівсинтетичний водорозчинний аналог вітаміну B6);
- куркумін;
- дуолак ProAP4 (пробіотик);
- екстракт плодів Hoveniadul або артишоку;
- опунцію;
- природну сірковмісну амінокислоту L-цистеїн (структурну основу кератину);
- Morning-Fit (суміш із сухих дріжджів, нітрату тіаміну, гідрохлориду піридоксину та рибофлавіну);
- локсопрофен (нестероїдний протизапальний препарат).
У деяких дослідженнях повідомлялося про те, що загальний показник симптомів похмілля і справді статистично знижувався. Проте всі запропоновані докази виявилися непереконливими та недостатніми – найчастіше через методологічні обмеження або неточні вимірювання.
Головний висновок: прийом будь-яких популярних ліків та засобів, особливо тих, що активно рекламують, щоб допомогти побороти похмілля, – не допоможе.
"Симптоми похмілля можуть викликати муки, впливають на роботу та продуктивність. Поки що найнадійніший спосіб запобігти симптомам похмілля – це утриматись від прийому алкоголю", – підсумував провідний автор роботи доктор Еммерт Робертс.
До теми Як позбутися похмілля після свят: дієві методи, перевірені наукою – тест
Головні симптоми похмілля
Симптоми, які виникають найчастіше через надмірне споживання напоїв з етиловим спиртом і досягають "піку", коли концентрація алкоголю в крові повертається приблизно до нуля. Найпоширеніші із них:
- підвищена втома;
- спрага;
- головний біль;
- біль у м'язах;
- нудота;
- дискомфорт у шлунку;
- запаморочення;
- чутливість до яскравого світла та різких звуків;
- дратівливість;
- порушення координації;
- потовиділення;
- підвищений артеріальний тиск.
Часом похмілля викликає порушення сну: хоча ті, хто випив зазвичай швидше засинають, їхній відпочинок буде фрагментованим. Цим пояснюють і ранні підйоми після бурхливої вечірки і низьку продуктивність.
Також зловживання спиртним посилює рівень запалення в організмі.
А чи допомагають народні методи проти похмілля? Перевірте свої знання: