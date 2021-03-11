Лосось, тунець, оселедець, скумбрія та інші види жирної риби не тільки смачні, але і корисні – це джерело вітамінів і поліненасичених жирних кислот Омега-3, які важливі для здоров'я. Вчені з'ясували, що для людей з високим ризиком серцево-судинних захворювань особливо важливий рибний раціон.

Користь риби

Раніше дослідження показували, що чим більше продуктів, які містять омега-3 кислоти (в першу чергу, риби), їдять люди, тим рідше у них розвиваються хвороби серця. Аналогічно, серцево-судинний ризик нижче у людей, у яких в крові вище рівень омега-3 жирних кислот. Вживати жирну рибу 1-2 рази на тиждень для профілактики хвороб серця рекомендують і в США, і в Європі.

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Нове дослідження

У новому огляді, який провела міжнародна група вчених, оцінювалася зв'язок регулярного вживання жирної риби зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Фахівці проаналізували результати чотирьох досліджень, які включали дані про стан здоров'я та раціоні понад 191 500 осіб з 58 країн на шести континентах.

З них 51 700 мали різні серцево-судинні захворювання або перенесли інсульт, 139 800 осіб вважалися здоровими. Добровольці брали участь в різних опитуваннях, в яких повідомляли про свої харчові звички. Середня тривалість спостережень склала 7,5 років.

Риба допомагає людям з хворобами серця

Результати не підтвердили профілактичного ефекту вживання жирної риби для зниження ризику серцево-судинних захворювань у здорових людей. Однак в групі пацієнтів, які вже страждають від хвороб серця або перенесли інсульт, частота розвитку нових серцево-судинних патологій знижувалася на 16% при споживанні всього двох порцій (175 грамів) жирної риби на тиждень.

Примітно, що цей зв'язок не підтвердилася при збільшенні норми споживання до 350 грамів в тиждень, тобто немає ніякого сенсу їсти ще більше риби, щоб знизити ймовірність серцево-судинних захворювань.

Це дослідження має важливе значення для вироблення рекомендацій по споживанню риби, яка може надати помірну користь для здоров'я пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями,

– наголосили вчені.