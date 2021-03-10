Вчені з'ясували, що регулярне вживання метформіну може знизити ризик ускладнень і смерті у діабетиків з коронавірусом. Можливо, статини, які знижують "поганий" холестерин, також можуть мати захисний ефект при зараженні SARS-Cov-2.

Що таке статини та як вони діють

Статини – це група ліків, які знижують рівень загального холестерину і холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) в крові. Механізм дії пов'язаний з блокуванням біосинтезу холестерину в печінці.

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Як правило, статини призначають для профілактики серцево-судинних захворювань, в першу чергу атеросклерозу. Ці препарати також потенційно мають протизапальну і противірусну дію.

Нове дослідження

У новому дослідженні група кардіологів з Нью-Йорка порівняла показники 648 госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом, які регулярно брали статини до зараження, з 648 хворими, які не приймали ці препарати.

Через місяць спостереження 14,8% пацієнтів, що приймали статини, померли. Водночас в контрольній групі рівень смертності становив 26,5%. Після коригування результатів з урахуванням різних факторів, таких як демографічні характеристики та супутні захворювання, вчені з'ясували, що приймання статинів знижує ризик смертності пацієнтів в стаціонарі приблизно на 50%.

Крім того, у людей, які приймали ці ліки до захворювання, були нижчі запальні маркери, в тому числі реактивний S-білок.

Сьогодні це найбільше дослідження, в якому підтвердилася позитивний зв'язок між прийманням статинів і зниженням ризику смертності від COVID-19, проте ці результати повинні бути підтверджені більш масштабними дослідженнями. Зокрема, вчені не з'ясували, скільки часу і в яких дозах пацієнти приймали ці ліки.