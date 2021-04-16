Назвали поширену хворобу, яка збільшує ризик раку печінки у 17 разів

Неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) називають відкладення жиру в печінці у людей, які не зловживають алкоголем. У пацієнтів з цим захворюванням ризик раку печінки збільшується в 17 разів.

Небезпека неалкогольної жирової хвороби печінки

Цей стан може прогресувати до хронічного стеатогепатиту (запалення печінки через ожиріння) і призводити спочатку до фіброзу, а потім до цирозу печінки. Від НАЖХП страждає близько 25% дорослого населення планети.

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Серед серйозних ускладнень хвороби – цироз печінки, печінкова недостатність і рак печінки. Проте найпоширеніша причина смерті пацієнтів з НАЖХП - серцево-судинні захворювання.

Неалкогольна жирова хвороба печінки

У новому дослідженні вчені з Каролінського інституту і Колумбійського університету проаналізували дані про майже 40 тисяч осіб, за якими спостерігали з 1966 по 2016 рік. За цей період підтверджена НАЖХП була виявлена ​​майже у 9 тисяч з них.

Дослідження показало, що через НАЖХП ризик будь-якого виду раку збільшується на 27%. Велика частина ризику припадає на рак печінки – ймовірність його розвитку збільшується в 17 разів у порівнянні з показниками людей, які не страждають від НАЖХП. Цей ризик починає збільшуватися вже на ранніх стадіях хвороби.

НАЖХП також була пов'язана з невеликим збільшенням ризику злоякісних пухлин:

підшлункової залози;

нирок;

сечового міхура;

меланоми.

Симптоми неалкогольної жирової хвороби печінки

На ранніх стадіях хвороби НАЖХП протікає безсимптомно. Цей діагноз може бути "знахідкою" при обстеженні з інших причин.

До можливих симптомів хвороби на пізніх стадіях відносять:

тупий біль в правому підребер'ї;

сильну слабкість;

несподіване зниження маси тіла.

Якщо до хвороби приєднався цироз, то в черевній порожнині може накопичуватися рідина (асцит), з'являється підшкірний судинний малюнок, долоні можуть стати червоними, а шкіра - жовтою.