Понад рік препарати на основі антитіл від Regeneron та Eli Lilly були популярними препаратами для лікування раннього COVID-19. Це засоби на основі антитіл, які запобігають важкому перебігу хвороби та госпіталізації.

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Але обидва виробники ліків нещодавно попередили – лабораторні дослідження показують, що їхні методи лікування значно менш ефективні проти штаму Омікрон, оскільки той містить десятки мутацій, які ускладнюють атаку антитіл на вірус.

І хоча розробники заявили, що можуть швидко розробити нові антитіла, очікується, що вони з'являться не раніше, ніж за кілька місяців.

Залишися лише 1 препарат, який може допомогти

Антитіла від британського виробника ліків GlaxoSmithKline найкраще підходить для боротьби з Омікрон. Препарат Glaxo спеціально розробили для зв'язування з частиною вірусу, яка з меншою ймовірністю мутує. Ранні дослідження на лабораторно змодельованому Омікроні показали перспективні результати.

Але він не є широко доступним, зокрема у США. Лікарі готуються до дефіциту цього лікарського засобу, адже постачання "вкрай обмежені".

Досі незрозуміло, чи викликає Омікрон ускладнений перебіг хвороби

Вчені з усього світу прагнуть зрозуміти, який перебіг коронавірусу викликає Омікрон і наскільки легко він вислизає від захисту від попередньої інфекції, вакцинації та препаратів на основі антитіл.

Ми безумовно побачимо зростання госпіталізацій. Якщо у нас буде брак антитіл, то це, безумовно, сприятиме тому, що набагато більше пацієнтів потраплять до лікарні,

– сказав доктор Джеймс Катрелл із Південно-Західного медичного центру Техаського університету.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Джерело: BBC