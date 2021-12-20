Назвали препарати, які не допомагають при лікуванні Омікрону
Джерело:MedicalXpress
Два стандартні препарати, які у США використовували для лікування коронавірусу, навряд подіють проти нового штаму Омікрон. У лікарнях США б'ють на сполох.
Понад рік препарати на основі антитіл від Regeneron та Eli Lilly були популярними препаратами для лікування раннього COVID-19. Це засоби на основі антитіл, які запобігають важкому перебігу хвороби та госпіталізації.
Увага Сезонні вірусні інфекції: як вберегтися від застуди та грипу напередодні свят
Але обидва виробники ліків нещодавно попередили – лабораторні дослідження показують, що їхні методи лікування значно менш ефективні проти штаму Омікрон, оскільки той містить десятки мутацій, які ускладнюють атаку антитіл на вірус.
І хоча розробники заявили, що можуть швидко розробити нові антитіла, очікується, що вони з'являться не раніше, ніж за кілька місяців.
Залишися лише 1 препарат, який може допомогти
Антитіла від британського виробника ліків GlaxoSmithKline найкраще підходить для боротьби з Омікрон. Препарат Glaxo спеціально розробили для зв'язування з частиною вірусу, яка з меншою ймовірністю мутує. Ранні дослідження на лабораторно змодельованому Омікроні показали перспективні результати.
Але він не є широко доступним, зокрема у США. Лікарі готуються до дефіциту цього лікарського засобу, адже постачання "вкрай обмежені".
Досі незрозуміло, чи викликає Омікрон ускладнений перебіг хвороби
Вчені з усього світу прагнуть зрозуміти, який перебіг коронавірусу викликає Омікрон і наскільки легко він вислизає від захисту від попередньої інфекції, вакцинації та препаратів на основі антитіл.
Ми безумовно побачимо зростання госпіталізацій. Якщо у нас буде брак антитіл, то це, безумовно, сприятиме тому, що набагато більше пацієнтів потраплять до лікарні,
– сказав доктор Джеймс Катрелл із Південно-Західного медичного центру Техаського університету.
Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон
Джерело: BBC
- Штам B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Невідомий раніше варіант коронавірусу виявили у зразках пацієнтів з ПАР.
- Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.
- Вірус сильно відрізняється від оригіналу, який з'явився в Ухані. Тобто теоретично вакцини, розроблені на основі вихідного штаму, можуть бути менш ефективними проти симптоматичного перебігу хвороби.
- B.1.1.529 має здібності штамів Дельта та Бета – ухилення від імунітету та швидке поширення. І при цьому він має значно більшу кількість мутацій.
- Станом на 20 грудня Омікрон зафіксували у більш ніж 90 країнах світу.