У дослідження взяли участь 37, 3 тисячі жінок віком від 45 років. На момент дослідження жодна з них не страждала серцево-судинними захворюваннями, раком і діабетом 2 типу.

До теми У чому різниця між діабетом 1 і 2 типу

Наші дані показують, що часте споживання всього червоного м'яса, особливо різних м'ясних продуктів, може збільшити ризик розвитку діабету 2 типу у жінок,

– йдеться в повідомленні.

Так, всього під час дослідження на діабет 2 типу захворіли 1 558 жінок. Всі вони вживали червоне м'ясо у надмірних кількостях – як оброблене, так і необроблене

Висновки дослідження: Згідно з підрахунками, часте споживання червоного м'яса (понад 5 разів на тиждень) значно збільшує ризик розвитку діабету 2 типу.

Основні симптоми діабету:

Джерело: МОЗ

надмірне сечовиділення,

спрага,

постійне відчуття голоду,

втрата ваги,

відчуття втоми,

погіршення зору.

Як вберегтися від діабету 2 типу

Для того, аби знизити ризики діабету, необхідно дотримуватись здорового способу життя: притримувати нормальну вагу, займатися фізичною активністю не менше 150 хвилин на тиждень, дотримуватись здорового харчування, обмежувати кількість цукру та насичених жирів й, не менш важливо, утримуватись від тютюнокуріння.