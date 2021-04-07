Назвали продукт, який шкодить відновленню м'язів

Попри те, що глюкоза необхідна для росту нових клітин, вчені довели, що саме низький вміст глюкози сприяє виробництву специфічних клітин, які необхідні для відновлення м'язів.

Цукор перешкоджає нарощенню м'язів

Робота вчених з Токійського університету також пояснює причину втрати м'язової маси у діабетиків. Їх дослідження показало, що сателітні клітини скелетних м'язів, які належать до особливого типу стовбурових клітин і грають ключову роль для відновлення м'язів, краще розмножуються в середовищі з низьким вмістом глюкози.

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Останні дослідження свідчать, що щоденна робота сателітних клітин допомагає відновити пошкодження і підтримувати м'язову масу, тепер вчені хотіли з'ясувати, як ці клітини розмножуються поза організмом, щоб визначити найбільш сприятливі для них фактори.

Виявилось, що високий рівень глюкози негативно позначався на швидкості їх зростання. Вчені здивувалися, оскільки відомо, що глюкоза виробляє АТФ – таке собі "паливо" для стимуляції клітинної активності.

Перспектива дослідження

середовище з низьким вмістом глюкози сприяло виробництву більшої кількості нових клітин з усіма характеристиками, необхідними для проліферації.

Потім учені додали фермент, що розщеплює глюкозу, але і тут клітини продемонстрували нормальне виживання. Це означає, що даний тип стовбурових клітин отримує енергію з абсолютно іншого джерела.

Результати мають важливе значення для розробки препаратів для збереження функціональності м'язової тканини. На тлі хвороби або вікових змін м'язи зникають досить швидко, тому поява нових препаратів дозволить зберегти здоров'я людей на довший термін.