Назвали продукти, які корисні для кишківника навіть більше, ніж клітковина

Не секрет, що високе споживання клітковини пов'язане зі зниженням ризиків багатьох захворювань. Втім, тепер вчені виявили, що є група продуктів, яка справляється з цією місією набагато швидше.

Деталі дослідження

В експерименті взяли участь 36 здорових людей, їх поділили на 2 групи: раціон першої складався з великої кількості ферментованих продуктів, раціон другої групи містив продукти з високим вмістом клітковини.

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Мікробіом і кишківник впливають на стан імунної системи

У контексті здоров'я кишківника більшу користь принесли ферментовані продукти.

Мікробіом кишківника формує їжа, яку ми споживаємо щодня. Чим різноманітніший раціон, тим кращий стан організму і тим краще імунна система. І навпаки, дефіцит корисних бактерій пов'язаний з розвитком ожиріння, діабетом та ризиком інших захворювань.

Вчені прагнули з'ясувати, який раціон буде корисний саме для біорізноманіття кишківника з метою профілактики і контролю хронічних захворювань.

Раціон груп учасників дослідження:

Добровольці з першої групи споживали йогурт, кефір, ферментований сир і інші ферментовані овочі, а також розсоли і чайний гриб.

Учасники другої групи дотримувалися дієти з високим вмістом клітковини. У їх раціон входили бобові, цільнозернові, горіхи, овочі, фрукти і насіння.

Наша гіпотеза полягала в тому, що високе споживання клітковини матиме позитивний ефект на різноманітність мікробіоти. Але виявили, що цього недостатньо,

– зазначила співавторка дослідження.

Тим часом ефект від ферментованої їжі здивував учених.

Ферментовані продукти швидко покращують роботу кишківника

За даними вчених, це приголомшливе відкриття. Цей експеримент – один з перших доказів того, що проста корекція раціону може змінити мікробіоту за короткий проміжок часу.

У групі учасників, які споживали ферментовані продукти знизилася активність чотирьох типів імунних клітин, а також 19 запальних білків.

Один з них, інтерлейкін 6, пов'язаний з розвитком ревматоїдного артриту, цукрового діабету другого типу та хронічного стресу.

У групі людей, де раціон був збагачений клітковиною – біорізноманіття бактерій було стабільним, однак жоден з 19 запальних білків не знизився.

Перспектива відкриття

Надалі вчені планують провести аналогічний експеримент за участі людей з аутоімунними та метаболічними захворюваннями, а також серед вагітних жінок і літніх людей.

Після цього можна буде стверджувати про користь конкретних продуктів для контролю хронічних захворювань.