Назвали продукти, які знижують ризик смерті

Високе споживання альфа-ліноленової кислоти (АЛК) пов'язане з нижчим ризиком смерті від всіх причин, зокрема від хвороб серця і кровоносних судин. АЛК в основному міститься в горіхах, насінні й рослинних оліях,

Міжнародна група дослідників проаналізувала результати 41 дослідження, опублікованого в період з 1991 по 2021 рік. Загалом в цих дослідженнях взяли участь близько 120 000 учасників віком від 18 до 98 років, за якими спостерігали від 2 до 32 років.

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Альфа-ліноленова кислота (АЛК) – що це? Це тип поліненасичених жирних кислот омега-3. Вони містяться в соєвих бобах, горіхах, маслі канола та у насінні льону.

Результати дослідження:

Після ретельної оцінки кожного дослідження дослідники виявили, що високе споживання АЛК було пов'язано зі зниженням ризику смертності від усіх причин, серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця на 10%, 8% і 11% відповідно.

Це еквівалентно скороченню на 113 смертей на 10 000 людино-років з усіх причин, на 33 випадки смерті від серцево-судинних захворювань і на 23 випадки смерті від ішемічної хвороби серця.

Але вчені зауважили, що високе споживання АЛК було пов'язане з трохи вищим ризиком смертності від раку, що еквівалентно 63 додатковим смертельним випадкам від раку у порівнянні з найнижчим рівнем споживання ALA.

Дозозалежний ефект виявили для споживання АЛК з їжею і смертності від серцево-судинних захворювань. Згідно з результатами аналізу, збільшення споживання АЛК на 1 грам в день (еквівалентно одній столовій ложці олії канола або 14 грам масла волоського горіха) було пов'язано з 5% зниженням ризику смертності від серцево-судинних захворювань.

Через те, що дослідження було наглядовим, причинно-наслідковий зв'язок не може бути встановлений. А дослідники не можуть виключити можливість того, що помилки вимірювання споживання їжі й поживних речовин могли вплинути на їхні результати.

Однак використання строгих критеріїв включення в дослідження і суворе систематичне оцінювання його якості дає змогу припустити, що висновки наукової роботи є надійними. Вчені панують провести подальші дослідження, аби вивчити зв'язок між АЛК і смертністю.

Також необхідні подальші дослідження, аби перевірити, чи справді часте споживання АЛК може підвищити ризик смерті від раку.