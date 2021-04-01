Назвали простий продукт, який захищає судини під час стресу

Какао – один з найсмачніших та разом з тим недооцінених напоїв. Какао місить багато флавонолів і науковці виявили, що ці речовини допомагають кровоносним судинам працювати краще навіть на тлі стресових подій.

Британські вчені провели експеримент з групою чоловіків, яким давали какао з високим вмістом флавонолів за 90 хвилин до виконання стресового завдання. А ось інша, контрольна група, пила напої без цієї речовини.

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В обох групах дослідники вимірювали кровотік в області передпліччя, оцінювали серцево-судинну активність в стані спокою та під час стресу, а ще функцію судин впродовж 90 хвилин після стресу.

Відомо, що психічний стрес підвищує частоту серцевих скорочень та артеріального тиску навіть у здорових людей. Тимчасово це призводить до порушень функції артерій – цей стан зберігається деякий час після стресової події. Вважається, що хронічний вплив стресу на кровоносні судини сприяє виникненню різних серцево-судинних подій, зокрема: інсульту, тромбозу та інших.

Висновки дослідження

У тих людей, які напередодні або під час стресового завдання пили какао, функція кровоносних судин була порушена менше.

Окрім цього, флавоноли покращували кровотік на тлі стресу.

Наші результати показують, що споживання багатого на флавоноли какао може бути ефективним для зниження тимчасових порушень ендотеліальної функції й поліпшення кровотоку під час стресових епізодів,

– заявила співавторка дослідження Катаріна Рендейро.

Вона додала, що флавоноли можна рекомендувати пацієнтам під час стресових періодів.

Де містяться флавоноли, окрім какао

Денну дозу флавонолів можна отримати внаслідок споживання таких продуктів: