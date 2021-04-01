Назвали простий продукт, який захищає судини під час стресу

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Джерело:

NewsMedical

Какао – один з найсмачніших та разом з тим недооцінених напоїв. Какао місить багато флавонолів і науковці виявили, що ці речовини допомагають кровоносним судинам працювати краще навіть на тлі стресових подій.

Британські вчені провели експеримент з групою чоловіків, яким давали какао з високим вмістом флавонолів за 90 хвилин до виконання стресового завдання. А ось інша, контрольна група, пила напої без цієї речовини.

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В обох групах дослідники вимірювали кровотік в області передпліччя, оцінювали серцево-судинну активність в стані спокою та під час стресу, а ще функцію судин впродовж 90 хвилин після стресу.

Відомо, що психічний стрес підвищує частоту серцевих скорочень та артеріального тиску навіть у здорових людей. Тимчасово це призводить до порушень функції артерій – цей стан зберігається деякий час після стресової події. Вважається, що хронічний вплив стресу на кровоносні судини сприяє виникненню різних серцево-судинних подій, зокрема: інсульту, тромбозу та інших.

Висновки дослідження

  • У тих людей, які напередодні або під час стресового завдання пили какао, функція кровоносних судин була порушена менше.
  • Окрім цього, флавоноли покращували кровотік на тлі стресу.

Наші результати показують, що споживання багатого на флавоноли какао може бути ефективним для зниження тимчасових порушень ендотеліальної функції й поліпшення кровотоку під час стресових епізодів,
– заявила співавторка дослідження Катаріна Рендейро.

Вона додала, що флавоноли можна рекомендувати пацієнтам під час стресових періодів.

Де містяться флавоноли, окрім какао

Денну дозу флавонолів можна отримати внаслідок споживання таких продуктів:

  • яблука,
  • темний виноград,
  • ожина,
  • вишня,
  • малина,
  • груші,
  • бобові,
  • зелений чай.