Назвали простий спосіб продовження життя людей після інсульту

Відновлення після інсульту – довгий і відповідальний процес, що вимагає серйозного коригування свого способу життя. Вчені запропонували таким пацієнтам дуже простий і доступний спосіб покращити самопочуття.

У дослідженні взяли участь 895 добровольців, які пережили інсульт. Середній вік учасників склав 72 роки. Їхні дані порівнювали з показниками 97,8 тисячі здорових осіб.

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Як відбувалося дослідження

Вчені досліджували зв'язок фізичної активності учасників і смертності від усіх причин в обох групах. Добровольці заповнювали анкети, в яких докладно розповідали про свої щоденні звички та навантаження. Спостереження за учасниками тривало близько 4,5 років.​

Фізична активність продовжує життя людей після інсульту

За цей період в групі добровольців, які перенесли інсульт, померли 15% осіб, які приділяли фізичної активності мінімум пів години в день. Серед тих, хто переніс інсульт, але вів менш рухливий спосіб життя, померли 33% учасників. У контрольній групі серед фізично активних людей смертність склала 4%, в той час, як у більш інертних – 8%.

Після коригування отриманих даних вчені з'ясували, що у пацієнтів після інсульту, які гуляють або займаються іншою фізичною активністю не менше 3 – 4 годин на тиждень, ризик смерті від будь-яких причин на 54% нижче в порівнянні з людьми з тим же діагнозом, але які цього не роблять.

Примітно, що найбільше зниження смертності дослідники виявили в групі учасників молодше 75 років. Мінімальний рівень щоденної фізичної активності збільшував їхні шанси прожити довше на 80%.

Раніше вчені повідомили, що з усього світу надходять нові дані про те, що коронавірусна інфекція може завдати серйозного удару по серцево-судинній системі. Глобальне дослідження, проведене в 132 медичних центрах в 36 країнах, виявило високий ризик інсульту для молодих пацієнтів з COVID-19.