Рак грудей є одним з найпоширеніших видів онкологічних захворювань. Щороку його виявляють у близько мільйона людей.

Джерело: Nature Communications

Онкологи та Ендокринологи з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США) виявили, що періодичне голодування, узгоджене з циркадними ритмами, сприяє метаболічному здоров'ю і може сповільнити прогресування постменопаузального раку грудей. Дослідження проводилось на самках мишей, які страждають ожирінням.

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Як проводилось дослідження

У мишей віком 7 – 8 тижнів викликали менопаузу. Це робили декількома способами – видаляли яєчники, вводили ракові клітини, виснажували їхні фолікули або застосовували 4-вінілціклогексендіепоксід. Окрім цього, їм вводили ракові клітини.

Після підготовчого періоду гризунів розподілили на 3 групи: 1 мала цілодобовий доступ до їжі, 2 – лише впродовж 8 годин вночі, коли миші найбільш активні (з 22:00 до 06:00), Натомість 3 контрольну групу, яка без ожиріння, посадили на необмежену за часом звичайну дієту.

Контрольні миші залишалися худими впродовж усього дослідження. 1 група набирала вагу, а 2 демонструвала стабілізацію маси тіла.

За допомогою ультразвуку вчені щотижня оцінювали молочні залози гризунів, а коли пухлини ставали видимими, їхні обсяги вимірювали за допомогою штангенциркуля.

В кінці експерименту тварин умертвили, зібрали плазму, а також зважили пухлини, вісцеральні жирові тканини, печінку, селезінку й легені. Усі зразки обробили формаліном або заморозили для подальшого аналізу.

Вчені виявили, що підхід з обмеженням прийому їжі може бути ефективним в профілактиці й лікуванні раку грудей. Він поліпшив метаболічне здоров'я огрядних мишей в постменопаузі без зміни кількості споживаних поживних речовин та призвів до значного придушення розвитку пухлини, її прогресування і метастазування.

Нам вдалося підвищити чутливість до інсуліну, знизити гіперінсулінемію, відновити циркадні ритми, просто обмеживши мишам доступ до їжі. Ми показали, що такий підхід скасовує посилене ожирінням зростання пухлини молочної залози під час відсутності обмеження калорійності або втрати ваги,

– розповів старший автор дослідження Ніколас Вебстер.

Вчені переконані, що чергування періодів голодування і прийомів їжі може бути простою, але дієвою стратегією для зниження ризику виникнення раку грудей або придушення його розвитку без необхідності дотримання строгої дієти.

І хоч дані потрібно ще підтвердити клінічними дослідженнями на людях, результати показали, що людині може бути корисно просто змінити час прийому їжі, аби запобігти раку грудей. При цьому не змінюючи свій раціон.