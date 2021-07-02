Раціон сучасної людини не завжди збалансований – багатий омега-6 жирними кислотами і навпаки не достатньо збагачений омега-3. Відомо, що жирні кислоти є попередниками оксиліпінів – так званих молекул, які регулюють біль і запалення в організмі.

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Зверніть увагу! У попередніх дослідженнях вчені уже визначили, що оксиліпіни з омега-3 мають знеболювальну дію, а оксиліпіни з омега-6, навпаки, можуть спровокувати і посилювати біль.

Як споживання омега-3 впливає на інтенсивність головного болю

Вчені Північної Кароліни хотіли визначити, чи може раціон багатий омега-3 підвищити рівень кислоти 17-HDHA, що забезпечує знеболювання та зниження частоти й тяжкості головного болю.

У дослідженні взяли участь близько 2 тисяч людей – їх розділили на три групи. Усі учасники відчували інтенсивний головний біль від 15 до 20 днів у місяць.

Вчені контролювали рівень споживання омега-3:

учасники першої контрольної групи дотримувались раціону зі звичним рівнем споживання омега-3 і омега-6;

у другій групі раціон збагатили омега-3;

а в третій окрім підвищення споживання омега-3, знизили споживання омега-6.

Результати експерименту

За 16 тижнів експерименту у двох групах, окрім контрольної, вчені спостерігали підвищення 17-HDHA і зниження частоти головного болю.

Підвищення споживання омега-3 скорочувала головні болі на 1,3 години в день і приблизно на 2 доби в місяць.

Підвищений омега-3 і знижений омега-6 скорочував біль на 1,7 години на добу і приблизно на 4 дні на місяць.

Краще, аніж ліки

До слова, така ефективність майже рівноцінна новим препаратам, які застосовують для нормалізації стану при мігренях.

Ліки знижують біль приблизно на 2 – 2,5 дні в місяць.

Тобто, це дозволяє припустити, що корекція раціону є навіть більш ефективною, ніж спеціалізовані ліки.

Якщо враховувати те, що мігрень дуже поширена хвороба, звичайне збагачення раціону омега-3 жирними кислотами є дуже хорошим рішенням.