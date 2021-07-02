Назвали простий спосіб, який допоможе контролювати мігрень

Вчені провели нове дослідження за участі людей, які часто мають мігрені та виявили, що раціон багатий омега жирними кислотами може покращувати їх стан, зокрема, знижувалась інтенсивність головного болю.

Раціон сучасної людини не завжди збалансований – багатий омега-6 жирними кислотами і навпаки не достатньо збагачений омега-3. Відомо, що жирні кислоти є попередниками оксиліпінів – так званих молекул, які регулюють біль і запалення в організмі.

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Як споживання омега-3 впливає на інтенсивність головного болю

У попередніх дослідженнях вчені уже визначили, що оксиліпіни з омега-3 мають знеболювальну дію, а оксиліпіни з омега-6, навпаки, можуть спровокувати і посилювати біль.

Вчені Північної Кароліни хотіли визначити, чи може раціон багатий омега-3 підвищити рівень кислоти 17-HDHA, що забезпечує знеболювання та зниження частоти й тяжкості головного болю.

У дослідженні взяли участь близько 2 тисяч людей – їх розділили на три групи. Усі учасники відчували інтенсивний головний біль від 15 до 20 днів у місяць.

Вчені контролювали рівень споживання омега-3:

учасники першої контрольної групи дотримувались раціону зі звичним рівнем споживання омега-3 і омега-6;

у другій групі раціон збагатили омега-3;

а в третій окрім підвищення споживання омега-3, знизили споживання омега-6.

Результати експерименту

За 16 тижнів експерименту у двох групах, окрім контрольної, вчені спостерігали підвищення 17-HDHA і зниження частоти головного болю.

Підвищення споживання омега-3 скорочувала головні болі на 1,3 години в день і приблизно на 2 доби в місяць.

Підвищений омега-3 і знижений омега-6 скорочував біль на 1,7 години на добу і приблизно на 4 дні на місяць.

Краще, аніж ліки

До слова, така ефективність майже рівноцінна новим препаратам, які застосовують для нормалізації стану при мігренях.

Ліки знижують біль приблизно на 2 – 2,5 дні в місяць.

Тобто, це дозволяє припустити, що корекція раціону є навіть більш ефективною, ніж спеціалізовані ліки.

Якщо враховувати те, що мігрень дуже поширена хвороба, звичайне збагачення раціону омега-3 жирними кислотами є дуже хорошим рішенням.