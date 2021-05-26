Назвали простий спосіб запобігти деменції

У новому дослідженні британські фахівці з психіатрії і нейробіології встановили, що інтервальне голодування – ефективний спосіб збереження довгострокової пам'яті, що стимулює виникнення нових зрілих нейронів в гіпокампі.

Дослідники розділили самок мишей на три групи; контрольна група, яка отримувала стандартну дієту з щоденним годуванням, щоденну дієту з обмеженням калорій (CR) та інтервальне голодування (IF), в якій мишей годували через день. Останні дві групи отримували на 10% менше калорій, ніж контрольна.

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Деталі дослідження

Впродовж трьох місяців миші в групі IF продемонстрували покращене збереження довгострокової пам’яті в порівнянні з іншими групами. Коли вивчали мозок цих мишей, було очевидно, що ген Клото був активований, і нейрогенез збільшився в порівнянні з тими, які перебували на дієті CR.

Тепер ми значно краще розуміємо причини, за якими інтервальне голодування є ефективним засобом збільшення нейрогенезу у літніх людей,

– сказала доктор Сандрін Тюре.

Попередня робота доктора Тюре також доводить, що дієта з обмеженням калорійності у людей може поліпшити функцію пам'яті. Це дослідження показало, що IF може поліпшити процеси навчання і вплинути на когнітивні порушення, пов’язані з віком.

Тепер дослідники планують відтворити це дослідження за участю людей, щоб додатково вивчити ефекти IF.

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