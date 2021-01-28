Назвали психічне порушення, яке в 3 рази збільшує ризик смерті від коронавірусу

Відомо, що люди з важкими психічними та нейродегенеративними розладами схильні до підвищеного ризику зараження коронавірусів через проблеми зі сприйняттям і пам'яттю. Американські вчені з'ясували, що шизофренія може також підвищувати ймовірність тяжкого перебігу і смерті.

Джерело: JAMA Psychiatry

Як відбувалося дослідження

У дослідженні представлений аналіз понад 7,3 тисячі дорослих пацієнтів з підтвердженим COVID-19, які зверталися за допомогою в лікарні Нью-Йорка в період з березня по травень.

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У цій групі вчені виділили пацієнтів, у яких раніше була діагностована шизофренія, афективні й тривожні розлади та скорегували дані з урахуванням статі, віку, раси й різних факторів ризику COVID-19.

Ризик смерті від коронавірусу з різними захворюваннями

Виявилося, що у пацієнтів з такими хронічними захворюваннями ймовірність померти від COVID-19 була вища:

шизофренія – 2,7 раза;

діабет 1 типу – 3,5 раза;

діабет 2 типу – 2 рази.

Для порівняння: у людей 45-54 років ризик смерті від коронавірусу в 3,9 раза вище в порівнянні з молодшими пацієнтами, і він подвоюється з кожним десятиліттям.

При цьому інші психічні розлади ніяк не впливали на ризик смертності.

Це психічне захворювання з тривалим хронічним прогредієнтним перебігом. Воно супроводжується роздвоєнням психічних процесів та змінами особистості, що наростають.

Шизофренія – що це? Важке психічне захворювання, яке викликає багато різних психологічних симптомів. Лікарі часто описують шизофренію як різновид психозу. Це означає, що людина не завжди може відрізняти власні думки та ідеї від реальності.

Інформація: NHS

Чому шизофренія впливає на смертність

За словами науковців, тривалість життя людей з шизофренією скоротилася в середньому на 20 років. Багато пацієнтів помирають від пневмонії й вірусних захворювань, але це було пов'язано головним чином зі шкідливими звичками та супутніми захворюваннями. Однак в новому дослідженні отримані дані були скориговані з урахуванням всіх цих факторів.

Ймовірно, саме захворювання або препарати, які застосовуються для лікування, підривають імунну систему,

– зазначили науковці.