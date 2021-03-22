Техніку трансцендентальної медитації створив Махаріші Махеш Йоги, засновник неоіндуістського релігійного руху, і її користь для психічного здоров'я вивчають багато років. Нове дослідження підтвердило, що рекомендації індійського гуру іноді можуть бути дуже корисні.

Як відбувалося дослідження

Знаменитий режисер Девід Лінч практикує трансцендентальну медитацію з 70-х років і доклав багато зусиль для її популяризації. Саме його фонд профінансував нове дослідження за участю 40 ветеранів збройних сил США з підтвердженим посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

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Добровольців розподілили на дві групи, одна з яких отримувала стандартне лікування від ПТСР, а друга практикувала трансцендентальну медитацію. Ветерани повинні були пройти 16 годинних сеансів медитації протягом 12 тижнів. Тяжкість симптомів ПТСР оцінювалася за допомогою спеціальної шкали, крім того, учасники заповнювали анкети про свій стан.

Медитація допомогла побороти ПТСР

Через три місяці вчені виявили, що у половини ветеранів, які медитують, симптоми ПТСР практично зникли, в той час, як в контрольній групі схожий ефект був лише у 10% учасників. Крім того, у всіх ветеранів, які практикують трансцендентальну медитацію, зменшилися ознаки депресії, тривожності, покращилася якість сну.

Трансцендентальна медитація – це легка в освоєнні техніка, і на відміну від загальноприйнятих методів лікування ПТСР вона не передбачає занурення в травматичні переживання минулого. Для деяких пацієнтів ця методика може бути більш прийнятною,

– повідомили автори дослідження.