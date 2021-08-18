Назвали ще один фактор, який викликає деменцію та інсульт

Хронічний генералізований біль, який часто супроводжує хвороби суглобів і фіброміалгію, істотно збільшує ризик деменції та інсульту. Це у новому дослідженні з'ясували китайські вчені.

Генералізований хронічний біль

Генералізованим називають хронічний скелетно-м'язовий біль, який супроводжує остеоартрит, ревматоїдний артрит, остеохондроз, фіброміалгію і деякі інші хвороби. Від неї страждає 10-40% людей з цими захворюваннями.

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Раніше було відомо, що він пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку раку, хвороб периферичних артерій, серцево-судинних хвороб.

Автори проаналізували дані 2464 осіб, за якими спостерігали в середньому протягом 10 років. Генералізований біль був у 14% учасників дослідження. У решти хронічного болю не було або вони страждали від інших типів болю.

Як хронічний біль руйнує здоров'я

Дослідження показало, що у людей з генералізованою болем ймовірність розвитку:

будь-якого типу деменції був вищим на 43%,

хвороби Альцгеймера – на 47%,

інсульту – на 29%.

Науковці зазначили, що ризик не залежить від віку, статі, демографічних чинників, стану здоров'я і поведінки. Біль може безпосередньо впливати на когнітивні функції людини. Крім того, він може бути складовою частиною ранньої фази деменції.