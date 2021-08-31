Назвали ще одну користь грудного вигодовування для недоношених дітей

Ще один важливий аспект користі грудного вигодовування вивчила міжнародна група вчених. У немовлят, які отримували молоко в перші тижні після народження серцеві функції нормалізувалися протягом року.

Проблеми з серцем у недоношених дітей

Автори нового дослідження припустили, що грудне вигодовування може сприяти поліпшенню серцевих функцій у недоношених немовлят. Такі діти нерідко мають різні дисфункції серця, які погіршують загальний стан здоров'я дитини.

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Ці порушення мають довгострокові наслідки – люди, які народилися недоношеними, схильні до підвищеного ризику різних серцево-судинних захворювань.

У дослідження включили 80 дітей, які народилися раніше терміну з 2011 по 2013 роки, в групу контролю увійшли 100 немовлят, які з'явилися на світ в той же період. Стані та функції серця всіх дітей перевірили за допомогою ехокардіографії та повторили обстеження через рік.

Нова користь грудного вигодовування

Виявилося, що у недоношених дітей, які з перших тижнів після народження отримували материнське молоко, функції та структура лівого і правого шлуночків серця, а також інші важливі показники були значно кращими, ніж у немовлят на штучному харчуванні. Більш того, у віці 1 року їхні кардіологічні показники зрівнялися з показниками здорових доношених дітей.

Результати показують, що грудне вигодовування може відігравати значну роль у пом'якшенні несприятливих серцевих ризиків в ранньому віці для недоношених дітей,

– зазначили науковці.

За останніми даними, у кожної десятій вагітної або породіллі діагностують COVID-19. Також раніше науковці з'ясували, як часто у них трапляються передчасні пологи.